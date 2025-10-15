Èþ¿Íµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ö117.5kg¡×¥Ð¡¼¥Ù¥ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥ÈÃæ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤¬ÏÃÂê¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡Ûµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÀõ¹áË¾¤¬10·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿Íµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢117.5kg¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤òÃ´¤°»Ñ
¤³¤ÎÆü¡¢Àõ¹á¤Ï¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È 117.5kg¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥¸¥à¤Ç117.5kg¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò¸ª¤ËÃ´¤¤¤Ç¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¥Ð¡¼¥Ù¥ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Àõ¹á¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¡¢¶ÚÆù¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÆ§¤ßÂ³¤±¤ì¤Ð¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ´¶³Ð¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê... ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È³Ú¤·¤¤¤Ê¤¢¡¢¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö3·åÃ´¤¤¤Ç¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àõ¹á¤Ï4·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³·ÁÂç³ØÂ´¶È¡£½©ÅÄ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖLiveNews¤¢¤¤¿¡×¤Ç¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿Íµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢117.5kg¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤òÃ´¤°»Ñ
¢¡Àõ¹áË¾¡¢117.5kg¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤òÃ´¤®¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È
¤³¤ÎÆü¡¢Àõ¹á¤Ï¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È 117.5kg¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥¸¥à¤Ç117.5kg¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò¸ª¤ËÃ´¤¤¤Ç¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¥Ð¡¼¥Ù¥ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Àõ¹á¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¡¢¶ÚÆù¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÆ§¤ßÂ³¤±¤ì¤Ð¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ´¶³Ð¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê... ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È³Ú¤·¤¤¤Ê¤¢¡¢¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Àõ¹áË¾¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö3·åÃ´¤¤¤Ç¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àõ¹á¤Ï4·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³·ÁÂç³ØÂ´¶È¡£½©ÅÄ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖLiveNews¤¢¤¤¿¡×¤Ç¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û