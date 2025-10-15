ILLIT¡¦¥æ¥Ê¡õ¥ß¥ó¥¸¥å¡¢½é¤ÎOST²Î¾§¤ËÄ©Àï¡ª¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤Î¥µ¥Þ¡¼¡Ù¤òºÌ¤ë¡È´¶À¥Ü¡¼¥«¥ë¡É¤ËÃíÌÜ
ILLIT¤Î¥æ¥Ê¤È¥ß¥ó¥¸¥å¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤ÎOST¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ó¥¸¥å¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÌµËÉÈ÷¤Ê²Ä°¦¤µ¡É
10·î15Æü¡¢KBS2¤Î¿·½µËö¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¡ØºÇ¸å¤Î¥µ¥Þ¡¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÎOSTÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ë¥ã¥à¥Ë¥ã¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÎÏÇÉ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëILLIT¤Î¥æ¥Ê¤È¥ß¥ó¥¸¥å¤¬OST¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î´¶À¤ò¤è¤ê¿¼¤¯À÷¤á¾å¤²¤ë²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥æ¥Ê¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤È°ÂÄê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¥ß¥ó¥¸¥å¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤âÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ILLIT¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¡¢Âè5À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎOST»²²Ã¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ²»³Ú¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥Ê¤È¥ß¥ó¥¸¥å¤¬²Î¤¦OST¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È´°àú¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤Î¥µ¥Þ¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃË½÷¤¬¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¤Î¤è¤¦¤ËÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿½éÎø¤Î¿¿¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡È¥ê¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡É¤À¡£ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥§¥¦¥¯¡¢½÷Í¥¥Á¥§¡¦¥½¥ó¥¦¥ó¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤·¡¢11·î1Æü¸á¸å9»þ20Ê¬¤è¤ê´Ú¹ñ¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
