º£¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤Ç¡Ö130Ëü±ß¡×¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤½¤¦¡Ä¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¡¦Áý¤ä¤¹¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¡©
¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¤Ï¡© ²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«À©ÅÙÌÌ¤«¤éÀ°Íý
¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤¬130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤ëÇ¯¼ý¤Î¥Üー¥Àー¥é¥¤¥ó¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÉÞÍÜ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤äÇ¯¶âÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ò¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¼«¤é²ÃÆþ¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î´ð½à¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÐÌ³Àè¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬Àè¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¼ý106Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþµÁÌ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢130Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤âÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬»Ï¤Þ¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«¿È¤Î¸ÛÍÑ¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ¤É¤Î¡ÖÊÉ¡×¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÎÄÂ¶âÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯6·î¤«¤é3Ç¯°ÊÆâ¤ËÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Ö130Ëü±ßÄ¶¤¨¡×¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ëÍýÍ³
ºÇÄãÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ç¤âÇ¯¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»þµë¤¬1320±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢½µ¤Ë19»þ´ÖÆ¯¤¯¤À¤±¤ÇÇ¯¼ý130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»î»»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸Æ¯¤Êý¤òÂ³¤±¤Æ¤â¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤ÏÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥Õ¥È¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢·î¤´¤È¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÈÇ¯¼ý¤Î¸«¹þ¤ß¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÇ§¤·¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤Æ¯¤¯¤È¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¡¦Ä¶¤¨¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤«¤ò»î»»¤¹¤ë»ëÅÀ
¡Ö¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤ÆÉÞÍÜÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤«¡×¡ÖÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ¯¤¯¤«¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤äÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Û¤«¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ¯¤¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¡ÊÆÃÊÌ¡Ë¹µ½ü¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¤ÂÓÁ´ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤âÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÆ¯¤±¤ÐÆÀ¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ä½Ð»º¼êÅö¶â¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÀ°¤¦¤¿¤á¡¢°Â¿´´¶¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²È·×¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡¦»Ù±ç¶¯²½¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»ö¶È¼ç¤¬¡Ö°ì»þÅª¤ÊÄ¶²á¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤°·¤¤¤Ë¤Ç¤¤ëÆÃÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤«¡¢¤¢¤¨¤ÆÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ¯¤¯¤«¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê¼ê¼è¤ê³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÊÝ¾ã¤äÀ©ÅÙ¾å¤Î»Ù±ç¤â´Þ¤á¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§È½ÃÇ¤¹¤ë¾å¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ
ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃ±½ã¤ÊÆóÂò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¶¤¨¤¿¤È¤¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇÉéÃ´¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤äÀ©ÅÙ¾å¤Î»Ù±ç¤â¹ÍÎ¸¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±À©ÅÙ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¡¢ÉÞÍÜÇ§Äê¤Î´ð½à¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ç¯¼ý¤Î¸«¹þ¤ß¤ò¤â¤È¤ËÁá¤á¤Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¾ã³²¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À©ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤Æ¾å¼ê¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¾Ç¤Ã¤Æ¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹Á°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Á¤é¤ÎÆ¯¤Êý¤¬¾Íè¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー