上司に不倫の相談...あり？なし？妻が悩んだ"相談内容"とは｜助産師と不倫した夫の末路♯29【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第29話をごらんください。

まいから、浮気を追求されなかった夫は安堵します。一方、どうしても夫が許せない まい。課長に相談してもいいのか、悩んでいました…。

©︎ponko008

©︎ponko008

気持ちをこらえ、いつも通り夫に接した、まい…。ですが、不倫相手が自分も知っている助産師だという事実を、受け止めきれないようです。

©︎ponko008

©︎ponko008

課長は、「また連絡して」と、まいのことを心配している様子です。まいの体調もですが、精神面が気になりますよね。

©︎ponko008

©︎ponko008

多くは語らないものの、「力になるわ」という一言がうれしいですね。夫のことを許せない、まい。プライベートなことで、課長に頼っていいものか悩みます。

©︎ponko008

©︎ponko008

夫婦のことで、第三者に頼るのは迷うところだと思います。



ですが、課長の言うように、「迷惑をかけないで生きている人」なんていません…。一人で抱え込まずに、誰かを頼る勇気も必要ですね。

「迷惑をかけない人なんかいない」

©︎ponko008

©︎ponko008

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）