¡Ú½©²Ú¾Þ¡Û¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È¤ÏÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¤òÇØ¤Ë£×¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤Ê¤«¤ä¤«¤Ê¿¤Ó¤òÈäÏª¡¡¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×
¢¡Âè£³£°²ó½©²Ú¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£±£°·î£±£¹Æü¡¢µþÅÔ¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£°·î£±£µÆü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó
¡¡¥ª¡¼¥¯¥¹£·Ãå¤«¤é¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤Ï¡¢¿·¥³¥ó¥Ó¤ÎÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¤òÇØ¤Ë£×¥³¡¼¥¹¤òÃ±Áö¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£½øÈ×¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÏ¤Ê¤ê¤Î¤Þ¤Þ½ù¡¹¤Ë²ÃÂ®¤·ºÇ¸å¤Ï¼Â¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿¤Ó¤òÈäÏª¡£Í¢Á÷¤ò¹ÍÎ¸¤·£¶¥Ï¥í¥ó¤Ï£¸£¸ÉÃ£°¤ÈÃÙ¤á¤À¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ï£±£±ÉÃ£²¤È¥¿¥¤¥à¤â¾å¡¹¤Ç¾õÂÖÌÌ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡°È¾å¤Ï¡ÖÁ°¿Êµ¤Àª¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡£¾õÂÖ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µþÅÔ¤ÎÆâ²ó¤ê¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Í¢Á÷¤ÇÂÎ¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£