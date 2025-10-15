¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬£±£µÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£

¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤·¤´¤ÈÁí¸¦ÂåÉ½¤Î»³ÅÄ²Æ»Ò¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¶ÌÌÚ»á¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¡£

¡¡£Í£Ã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤«¤é¡Ö¤´¼«¿È¤Î³¨¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¡¢»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£

¡¡¿åÍË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö´é¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤Ï¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¼«¿È¤Î»÷´é³¨¤ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£