【FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 Bチームセット（2次発送分）】 【FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 Aチームセット（2次発送分）】 2026年3月 発送予定 価格：各5,995円

バンダイは、食玩フィギュア「FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人」のBチームセット、Aチームセットの2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を受け付けている。発送は2026年3月を予定し、価格は各5,995円。

本商品はマンガ「機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人」に登場したモビルスーツをFW GUNDAM CONVERGE COREシリーズで立体化したもの。

Bチームセットには「クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス」、「ガンダムF90 Iタイプ（木星決戦仕様）」、「ガンダムF91（木星決戦仕様）」が収録。Aチームセットには「ビギナ・ギナII（木星決戦仕様）」、「アラナ・アビジョ」、「バーラ・トトゥガ」が収録されている。

(C)創通・サンライズ