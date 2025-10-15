「FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人」Aチーム、Bチームセットの2次発送分がプレバンにて予約受付中
【FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 Bチームセット（2次発送分）】 【FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 Aチームセット（2次発送分）】 2026年3月 発送予定 価格：各5,995円
2026年3月 発送予定
2026年3月 発送予定
バンダイは、食玩フィギュア「FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人」のBチームセット、Aチームセットの2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を受け付けている。発送は2026年3月を予定し、価格は各5,995円。
本商品はマンガ「機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人」に登場したモビルスーツをFW GUNDAM CONVERGE COREシリーズで立体化したもの。
Bチームセットには「クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス」、「ガンダムF90 Iタイプ（木星決戦仕様）」、「ガンダムF91（木星決戦仕様）」が収録。Aチームセットには「ビギナ・ギナII（木星決戦仕様）」、「アラナ・アビジョ」、「バーラ・トトゥガ」が収録されている。
FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 Bチームセット（2次発送分）
2026年3月 発送予定
価格：5,995円
FW GUNDAM CONVERGE CORE 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 Aチームセット（2次発送分）
2026年3月 発送予定
価格：5,995円
(C)創通・サンライズ