マンション投資の「サブリース契約」がじつは「大損リスク」でしかないワケ…最悪の場合、人生も狂う

人口減少が進む日本にあって、東京だけは例外的に住宅需要が続く――。この構造的な強みを背景に、都心中古マンション投資は安定資産として多くの投資家を惹きつけています。

しかし、一歩間違えればリスクも大きく、せっかくの資産形成も“だいなし”になってしまいます。そこで、不動産投資における気を付けなければならないポイントや失敗を防ぐ不動産投資の手法を、自らも90戸の賃貸物件を所有する天田浩平氏の『東京〈中古〉マンション投資の教科書』よりお伝えします。

不動産投資における最大のリスクは「空室」です。

その不安を解消するサービスとして、多くの不動産会社が「サブリース契約」を提案しています。これは、不動産会社が販売した物件を一定期間一括で借り上げ、空室の有無にかかわらず、毎月定額の家賃を保証してくれるという仕組みです。

「空室リスクがなくなるなら、これほど安心なことはない」──。そう考えて、安易にサブリース契約を結んでしまうオーナーが後を絶ちません。

しかし、この「家賃保証」という甘い言葉の裏には、オーナー物件の資産価値を著しく損なうだけでなく、人生までも狂わされるような、恐ろしい罠が隠されているのです。

ところが驚くべきことに、サブリースを巡るトラブルは一向に減る気配がありません。私の前著でもサブリースの危険性を伝えたのですが、残念ながら、この仕組みを提供する不動産会社が増え続けているのが現状です。

2020年には、トラブル防止を目的とした「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行されましたが、これは業者側に重要事項の説明を義務付けるなどしましたが、サブリースを禁止するものではありませんから、問題の根本的な解決には至っていません。

サブリース契約における最大の問題点は、「一度契約すると、たとえ赤字経営になっても解約するのが極めて難しい」という点です。なぜなら、不動産会社は、借主として「借地借家法」という強力な法律で守られているからです。

オーナー側の都合で解約するには、よほどの「正当事由」が必要となり、それが認められるケースはほとんどありません。営業マンから「いつでも外せますよ」と口約束をされていても、いざ解約を申し出ると、不動産会社は手の平を返したように取り合ってくれなくなるのが実情です。

では、なぜ解約できないことが、それほど大きな問題なのでしょうか。それは、サブリース契約によって、物件の「本当の価値」が、不当に低く固定されてしまうからです。

物件の価値が不当に低くなることもある

サブリース契約では通常、実際の相場家賃の80〜90％が、保証家賃としてオーナーに支払われます。例えば、本来10万円の家賃が取れる物件でも、オーナーの手元には9万円しか入ってきません。この差額の1万円が、サブリース会社の利益となります。

問題は、オーナーがその物件を売却しようとしたときです。

物件の価値は家賃に基づいて評価されるため、サブリース付きの物件は「家賃9万円の物件」として査定されます。その結果、本来の価値よりも数百万円も安い価格でしか売れなくなってしまうのです。この「失われた数百万円」を取り戻そうとサブリース契約の解除を試みても、前述の通り、それは聞き入れてもらえないのです。

さらに恐ろしいのは、家賃相場が上がっても、不動産会社はサブリース賃料をまず上げてくれないことです。これではオーナーは、みすみす損をしてしまいます。

それどころか、保証されているはずの家賃でさえ、将来的に減額されるリスクもあります。不動産会社は、「近隣相場の変動」などを理由に、保証家賃の見直しを要求することができます。オーナーがそれを拒否すれば、最悪の場合、会社側から契約を解除され、オーナーは途方に暮れることにもなりかねません。

家賃保証という目先の安心感のために、将来にわたって資産価値を毀損し続ける。それがサブリース契約の本質です。このからくりを知れば、選ぶべき道は一つしかありません。

安易な保証に頼るのではなく、確かな需要のある優良物件を選び、信頼できる管理会社とともに、正々堂々と賃貸経営を行うことです。

