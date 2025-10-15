µð¿Í¡¦Âç¾ëÂî»°¤¬¥Ü¥±¤ÆÄ¹Ìîµ×µÁ¤¬¤Ä¤Ã¤³¤à¡¡²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà²ñ¸«
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁª¼ê36¿Í¤ò´Þ¤à53¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
53¿Í¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂç¾ëÂî»°Áª¼ê¤¬°§»¢¡£¤Ê¤¼¤«¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤ÆÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤òÄ¹ÌîÁª¼ê¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤²¤Ë¾Ð¤Ã¤¿Âç¾ëÁª¼ê¤¬Ä¹ÌîÁª¼ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö16Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£°úÂà²ñ¸«¤Ë¤³¤ì¤À¤±¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤é¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸½ÌòÀ¸³è¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È16Ç¯´Ö¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÌîÁª¼ê¤Ï12·î¤ËÂç³Ø±¡Æþ³Ø¤Î¤¿¤á¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£