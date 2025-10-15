ÀéÄ»¥Î¥Ö¡Ö¼ºÎé¤ÎÊÑ²½µå¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤°¤é¤¤¤¢¤ë¡×¥í¥±Ã£¿Í¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¶ÄÅ·¸ÀÆ°Ï¢È¯¤Î¿Íµ¤¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤Ï
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¤Ç¡¢Î¹¿Í¤òÌ³¤á¤¿2¿Í¤ËÂÐ¾ÈÅª¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Î¹¿Í2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ëVTR¤òÀéÄ»¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤ê¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ê¡ß·Ï¯¡Ê62¡Ë¤È¡¢¤º¤ó¡¦ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê56¡Ë¤È¤¤¤¦¡È¥í¥±¤ÎÃ£¿Í¡É¤¬Î¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ½é¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤£¡ª¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò1ÅÙ¤â²¡¤µ¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô¤òË¬¤Í¤¿ÈÓÈø¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤ÈÌµÆó¤Î¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤È¤Û¤Î¤Ü¤Î¿¨¤ì¹ç¤¦¤µ¤¹¤¬¤ÎÅ¸³«¡£ÀéÄ»¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¡ª¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ï¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¤·ÌÌÇò¤¤¤·¡¢´°àú¤ä¤ï¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ»°½Å¡¦ÂçÂ¿´îÄ®¤òÎ¹¤·¤¿Ê¡ß·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤³¤½ÀéÄ»¤Î2¿Í¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¡ª¡×¤Ë´¶·ã¡£¤À¤¬¡¢ÒòÓð²»¤òÅ¹°÷¤ËÊ¹¤«¤»¤¿¤ê¡¢ÁÇ¿ÍÃËÀ¤Ë¸·¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡È¥ÉS¡É¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤ëÊ¡ß·¤Ë¡¢¥¯¥»¶¯¥¥ã¥é¤òµ¿¤¤¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤£¥Ü¥¿¥ó¡É¤òÏ¢ÂÇ¡£¸«¤¿ÌÜ¥¤¥¸¥ê¤Þ¤Ç»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡ß·¤Ï¼òÂ¢¤ÇÆÃÊÌ¤Ë»î°û¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢À¶¼ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ô¥ó¥¯¤ÎÂù¤ê¼ò¤ò¡Ö°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¹ØÆþ¡£¼¡¤ËË¬¤ì¤¿¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Í¤¨¡Ä¤³¤¦¸À¤Ã¤Á¤ã²¿¤Ç¤¹¤¬°Õ³°¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê»³¿¼¤½ê¤Ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÆþÅ¹¤·¡¢¡ÖÅìµþ¤«¤éÍè¤¿¤ó¤Ç¡×¤È°µ¤ò¤«¤±¡©¼èºàµö²Ä¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤Ï¡Ö¸ý³«¤¤ã¤¢¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢Î®¤Á¤ç¤¦¤Ë¡×¡¢¥Î¥Ö¤â¡Ö¤¢¤«¤ó¤Ç¤³¤Î¿Í¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡£Æü¥Æ¥ì¤ÎÊÔ½¸¤¬Æþ¤é¤ó¤È¡£¥¦¥½¤ä¤í¡Ä¼ºÎé¤ÎÊÑ²½µå¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡ß·¤ÏÅ¹°÷¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤òÌµ»ë¤·¤Æ¥ß¥ë¥¯¥¸¥§¥é¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¼òÂ¢¤ÇÇã¤Ã¤¿¼ò¤ò¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ë¤«¤±¡¢º®¤¼¤Æ°û¤ß´³¤·¡ÖÂçºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´¶ÌµÎÌ¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ÄËÁÆÂ¤ä¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢Âç¸ç¤â¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¡¢¤³¤Î°ãÏÂ´¶¤Ë¡£¤¢¤Ê¤¿Ãæ²ÚÎÁÍý²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾Æ¤ÈÓ¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤¤Î¥«¥ì¡¼²°¤Î¥ë¡¼¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¿Í¤ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤âÂç¸ç¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ß¤À¤¹¤È¡¢¤À¤¤¤ÖÌÌÇò¤¤¿Í¤ä¤Ç¡×¤ÈÊ¡ß·¤òÉ¾¤·¤¿¡£¥Î¥Ö¤â¡ÖÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÍê¤à¤«¤é¥ª¥ó¥¨¥¢¸«¤ÆÅÜ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡