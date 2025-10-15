¡Ö¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬160¥¥í¤Î½ÐÎÏ¤À¤»¤º¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¹Í¤¨½ä¤é¤¹
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Á°Æü¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤òÁ°¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£
Á°Æü¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë·ÑÅê¤¹¤ë¤È»Íµå¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¥Ô¥ó¥Á¤ò³ÈÂç¡£¤³¤³¤Çº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï0²ó2/3¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢2Í¿»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç160¥¥íÄ¶¤¨¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï99.3¥Þ¥¤¥ë(159.8¥¥í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£160¥¥í¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÀ¸»ºÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë²æ¡¹¤Î´Æ»ëÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÈèÏ«¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤Î»ö¾Ý¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£