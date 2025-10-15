ÏÂÅÄÀµ¿Í¡¡Î¦¾å¤ò¼¤áÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿»þ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²¸»Õ¤Î´é¡ÖÀäÂÐÀ®¸ù¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÏÂÅÄÀµ¿Í¡Ê46¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Æ¥ìÅì¡ÖÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤È¤æ¤ëÂð°û¤ß¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²¸»Õ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¡¢ËÜÅö¤ËÊÊ¤Ê¤Î¤¬¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ö¿Í¤ò¸«¤ë¤È¤«¡¢¸ÀÆ°¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤³¤Î¿Íº£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡£ÊÊ¤Î¤è¤¦¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤òÀâÌÀ¡£»Ê²ñ¤ÎÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤«¤é¡Ö¶µ¿¦¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï²¸»Õ¤ÎÉß¤¤¤¿¥ì¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ò¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÂç¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤Ê¤ÉÎ¦¾åÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÂÅÄ¡£¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÍ£°ì²¸»Õ¤Ë¿Ï¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Î¦¾å¼¤á¤ÆÇÐÍ¥¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¹âÃÎ¤Ëµ¢¾Ê¡£¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤½¤Î¿Í¤ËÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤ÎÀèÀ¸¤Î´é¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤°õ¾ÝÅª¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤ß¤·¤¤´é¡×¤À¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¡ÖÁ´¤¯Æ±¤¸´é¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬ËÍ¤Î¿ÆÉã¡£¼ò¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤Ð¤³¤âµÛ¤ï¤Ê¤¤¡¢ºÆº§¤â¤·¤Ê¤¤¡£²¿¤¬¼ñÌ£¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é»Å»ö¤ÈËÍ¤ÎÎ¦¾å¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¡Ä¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤¤ËÀäÂÐÀ®¸ù¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£