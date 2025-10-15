Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À2¿Í¤¬»àË´¡Ä¥Ù¥Ã¥É¤ÇÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¡¡ÉÔ¿³¿ÍÊª¤¬Î©¤Áµî¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¡¡ºë¶Ì¡¦Äá¥öÅç»Ô
ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢Æþ½ê¼Ô¤Î¹âÎð½÷À2¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï2¿Í¤¬²¿¤é¤«¤Î»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¸áÁ°5»þÁ°¡¢Äá¥öÅç»Ô¤Î²ð¸îÉÕ¤Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö¼ãÍÕ¥Ê¡¼¥·¥ó¥°¥Û¡¼¥à¡×¤Î¿¦°÷¤«¤é¡Ö½÷À2¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â80Âå¤«¤é90Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÆþ½ê¼Ô¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¢¤ª¤à¤±¤ÇÆ¬¤Ê¤É¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÜÀß¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¤«Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤¿ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤¬¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¤³¤Î¿ÍÊª¤¬²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£