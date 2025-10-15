¿À¼èÇ¦¡¢Áê¼¡¤°´Ø·¸¼Ô¤Îë¾Êó¤Ë¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡¢¡¢¡×
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¿À¼èÇ¦¡Ê60¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Áê¼¡¤°´Ø·¸¼Ô¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢ÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¿À¼è¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡¢¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Ì¾Á°¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖLLPW¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¥¬¥à¥·¥ã¥é¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¤¤¤Ä¤âÃÈ¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤Æ¿§¡¹¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤È¡¡Í£°ì¡¢¿À¼è¤È¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Ë¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ï¤«¤ê°×¤¯¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢¡¢¡¢ºòÇ¯¤Î´ÔÎñº×¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»þ¤â¤½¤ÎÁ°¤Î»þ¤â¤¤¤Ä¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡×¤È¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ç¾¸¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£