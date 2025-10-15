ËÜ¶¿ÏÂ¿Í¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÇßÆÇ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿²ÎËû¤ÎºÊ¡¦¤¤è¡£¼ÂºÝ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÇßÆÇ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡ãÊè¡ä¤òÈ¯·¡¤¹¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¡Ä
ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÊë¤é¤·¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÇÅìÂç»ËÎÁÊÔ»¼½ê¶µ¼ø¡¦ËÜ¶¿ÏÂ¿ÍÀèÀ¸¤¬¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¿¼¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡ÖÇßÆÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¥É¥é¥Þ¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉåÍð¤·¤¿ºÊ¡¦¤¤è¤Î°äÂÎ¤ÎÁ°¤Ç²ÎËû¤Ï¡Ä
* * * * * * *
ÇßÆÇ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤¤è
Á°¡¹²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï²ÎËû¤ÎºÊ¡¦¤¤è¤¬áìÆÇ¡ÊÇßÆÇ¡Ë¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÎËû¡¦¤¤è¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿3ÏÃ¡£
Æó¿Í¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÃ»¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î»à¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇßÆÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
20Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢ÅìÂçÆâ¤Î¾ðÊó³Ø´Ä¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Æ±Î½¤Î¶µ°÷¤Î´«¤á¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Þ¥é¥¦¥¤¶¦ÏÂ¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È±Ç²è¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥é¥¦¥¤¤Ë¤ÏÀ¤³¦Âè9°Ì¤È¤Ê¤ë¡¢¶å½£¤Î80%¤Û¤É¤Î¹¤µ¤ò¤â¤Ä¸Ð¡¦¥Þ¥é¥¦¥¤¸Ð¡ÊÀ¤³¦°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃ¸¿åµû¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¥Ê¥Þ¥º¤ÏÃ¸Çò¤ÊÇò¿Èµû¤È¤·¤Æ¿©ÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ã¹©¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤¬ÉÂ¤Ë
¤½¤¦¤·¤¿Èþ¤·¤¤¼«Á³¤ä»º¶È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥é¥¦¥¤¤Ï¤È¤Æ¤âÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ËÜ¶¿ÀèÀ¸¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡ª¡Ø¡Ö¼ºÇÔ¡×¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë
¤½¤Î°ì°ø¤Ï¥¨¥¤¥º¤ÎÌ¢±ä¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¤¥º¤ÏÀ¸ò¾Ä¤Ç¤¦¤Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢Ä®¤âÂ¼¤â³èÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢¹ñ¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¡¡
ÇßÆÇ¤ËØí´µ¤·¤¿¿Í¤Î¹ü¤Ï¡Ä
¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÇßÆÇ¤Ç¤¹¡£
ÇßÆÇ¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÀµ³Î¤Ê¿ô»ú¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¹¾¸Í¤Î¤ªÊè¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤Ë½¾»ö¤·¤¿¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ü»Ò¤É¤â¤Î¹ü¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡¡
¡üÇßÆÇ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¶Ã¤¯¡¡
¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¸²Ãø¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¿À¤Î¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤¯Á°¤Ë¼ç¤ËËã¿¾¡Ê¤Ï¤·¤«¡Ë¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÈÇßÆÇ¡£ÇßÆÇ¤ËØí´µ¤·¤¿¿Í¤Î¹ü¤Ï¹õ¤º¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊèÃÏ¤ò·¡¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹õ¤º¤ó¤À¹ü¤¬Â³¡¹¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÀÉÂ¤Ç¤¢¤ëÇßÆÇ¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¤¥º¤ÈÆ±¤¸¤¯¼çÍ×¤ÊÏ«Æ¯¤òÃ´¤¦Ç¯º¢¤Î¿Í¡¹¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¹¾¸Í¤ÎÄ®Á´ÂÎ¤¬¿êÂà¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àï¹ñ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
ÇßÆÇ¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Àï¹ñ»þÂå¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¾ÉÎã¤Ï1512Ç¯¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÇßÆÇ¤Ï»à¤Ë»ê¤ëÉÂ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Àï¹ñ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÇßÆÇ¤Î¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡
¿å¶ä¤òÍÑ¤¤¤¿¼£ÎÅË¡¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥ä¥¦¥ì¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¥Þ¥é¥ê¥¢ÎÅË¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬1917Ç¯¡¢¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¤¬¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤¬1928Ç¯¡¢¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó¤¬ÇßÆÇ¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬1943Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ÍÎà¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÄ¹¤¤´Ö¡¢ÇßÆÇ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í·½÷¤¿¤Á
ÇßÆÇ¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÍ·½÷¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÇßÆÇ¤¬ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º¹ÊÌ¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¥¢¥¤¥É¥ë»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬ÇßÆÇ¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÉÂ¤ËËÁ¤µ¤ì¡¢Ã»»þ´Ö¤ÎÆâ¤ËµÞ·ã¤Ë¿ê¤¨¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿ÀÊ©¤Î¶Ø´÷¤Ë¿¨¤ì¤¿¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ËÍ·½÷¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÈÜ¤·¤á¤ë´¶³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏÇßÆÇ¤Ï¡Ö¼£¤ë¡×ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¶²¤í¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´¶À÷¼Ô¤¬¼¡Âè¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÎ¼±¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¤é¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¡¡