1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥«¥Ë¤¬À¹¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê»®¤ò2¿Í¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤¿¼Ì¿¿¡£¤³¤Î¸å¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÊÌ¤ÎÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¿©»öÉ÷·Ê¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¶´¤ß¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¡£¤½¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤ËÂÞ¤òÊú¤´ó¤»¤ëµÈÅÄ¤ÎÎÙ¤Ç½ÂÌî¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð´é¡£ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ç2¿Í¤Ï¥®¥å¥Ã¤È¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¡¢µÈÅÄ¤ÏÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¾ÀïÃæ¤Ç¡¢º£½µ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖBMW½÷»ÒÁª¼ê¸¢¡×¤Ë»²Àï¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÃÝÅÄÎï±û¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÂÌî¤Ï¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²ÀïÃæ¤Ç¡¢º£½µ¤ÏÀéÍÕ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Î¾Ð´é¤Ë°î¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.5Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄÍ¥Íø¤¬¡Ö°µ½Ì¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡×½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ò¥®¥å¥Ã¤È¥Ï¥°¡ª¡ÚËÜ¿Í¤ÎInstagram¤è¤ê¡Û
