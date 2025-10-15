ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡PS½é¤ÎÅðÎÝÀ®¸ù¡ªºòµ¨¤Ï2ÅÙ´ë¿Þ¤â¤¤¤º¤ì¤â¼ºÇÔ¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ïº¸¸ªÃ¦±±
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3ÂÇÀÊËÞÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï°ÊÍè¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Çº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î19ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËH¥é¥ó¥×¤¬Åô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë½éÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤é²÷²»¤¬¶Á¤¤¤¿¤Î¤¬7²ó¤À¡£ÀèÆ¬¤Î¥¥±¤³¤ÈE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¥Ñ¥Ø¥¹¤¬µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤ÆÂçÃ«¤ÎÁ°¤Ë¹¥µ¡¤ò¤ª¤¼¤óÎ©¤Æ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÃ«ÂÐºö¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿º¸ÏÓ¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢7µåÌÜ¤ÎÄã¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯½¦¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¼éÈ÷¤Î°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÈ´¤¤¤Æµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2»à¸å¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à5ÅÀÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï10·î26Æü¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÇÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢PS2ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ¼ºÇÔ¡£¤³¤ÎÁöÎÝ¤Çº¸¸ª¤òÃ¦±±¤·¡¢¥ª¥Õ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æº£µ¨½øÈ×¤ÎÄ´À°¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÅ¨·³¤¬º¸ÏÓ¤òÂ¿¤¯¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢4»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦056¤ÈÄãÌÂ¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÂè1Àï¤Ç¤Ï3»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Çº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÏ¢Â³ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ¤¬16¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ïº£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4ÀïÀèÈ¯¤¬·èÄê¡£ÂçÃ«¤ò4ÀïÌÜ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢µÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤¿æÆÊ¿¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£Âè3Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡Ê¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ë¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤ÎµÙÍÜ¤ÇÎ×¤á¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÄ´À°¤¬¹ç¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£