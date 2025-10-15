¡ÚWÇÕÍ½Áª¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬ÁÀ·â¼êÇÛÃÖ¤Î¸·²üÂÖÀª¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò·âÇË¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¤Ï³ÎÄê
¡¡¡þWÇÕ²¤½£Í½ÁªIÁÈ¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢3¡½0¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¦¥Ç¥£¥Í¡Ë
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¸·²üÂÖÀª¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿2026Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ²¤½£Í½Áª¡£³«ºÅÃÏ¥¦¥Ç¥£¥Í¤Ç¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÌó1Ëü¿Í»²²Ã¤Î¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ç¥âÂâ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î»ñ³ÊÄä»ß¤òµá¤á¤Æ¹Ô¿Ê¡£¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¡ÊÂà¾ì¡Ë¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Âç¤¤ÊÀÖ¤¤²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¤¿¡£°ìÉô»²²Ã¼Ô¤¬·Ù´±Ââ¤ËÇúÃÝ¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æº®Íð¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢·Ù»¡´±¤äÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î½É¼Ë¤ä»î¹ç²ñ¾ì¤Î²°º¬¤Ë¤ÏÁÀ·â¼ê¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢´Æ»ë¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬Àû²ó¤¹¤ë°ÛÎã¤Î·ÙÈ÷¡£2Ëü5000¿Í¼ýÍÆ¤Î¶¥µ»¾ì¤ÏÆþ¾ì·ôÈÎÇä¤¬1Ëü6000Ëç¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹ØÆþ¤ÏÌó9000Ëç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ç¤Ï°ìÉô¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ê¡¢´ÑµÒ¿ô¿Í¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î´ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¿ÊÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·ÙÈ÷°÷¤ËÁË»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿»î¹ç¤Ï¿Ê¹Ô¤òË¸¤²¤ëÂç¤¤ÊÌäÂê¤â¤Ê¤¯½ªÎ»¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤â³«ºÅ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿Æü¤â¤Î´Ö¡¢»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·Ù»¡¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡8»î¹ç¤Î¤¦¤Á6»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ò¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤ÇÄÉ¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏIÁÈ2°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¡£²áµî2Âç²ñÂ³¤±¤ÆWÇÕ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÂç¤¤¯Îô¤ë¤³¤È¤«¤éºÇ½ªÀá¡Ê11·î16Æü¡Ë¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â1°Ì¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£