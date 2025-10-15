¡È°ñ¾ë»º¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É27ºÐ½÷Í¥¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉñÂæ¹ßÈÄ
22Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÄí¤¹¤ß²Ö¡Ê27¡Ë¤¬¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¡ÖWITCH LIGHT¡×¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±ÉñÂæ¤ò¼çºÅ¤¹¤ëProjectAmythos¤Ï¡ÖÉñÂæ¡ØWITCH LIGHT¡Ù¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÂçÄí¤¹¤ß²Ö¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜ¿Í¡¦»öÌ³½êÍÍ¤È¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤âºÇÂç¸Â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤´ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÂåÌò¤Ï½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤Î»ýÅÄÀéÈÞÍè¤¬Ì³¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÂçÄí¤Ï°ñ¾ë¸©¼¯Åè»Ô½Ð¿È¤Ç¡Ö°ñ¾ë»º¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç³èÆ°Ãæ¡£ÉñÂæ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢±Ç²è¤Ï¡Ö°æÅìÃµÄå»öÌ³½ê¡¿»þµë1041±ß¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë2023¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡£168¥»¥ó¥Á¡¢¥Ð¥¹¥È91¡Ý¥¦¥¨¥¹¥È57¡Ý¥Ò¥Ã¥×88¡£