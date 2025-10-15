¡Ö¡Ä¤³¤Î¤Þ¤Þµ¢¤ë¤Î¡©¡×¡¡8ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÀÑ¶ËÀ¡É¡¡ÅìÂçÂ´Èà½÷¤Î¹âÅù¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡¡¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¡¢²ÈÂ²¤â¤¤¤í¤¤¤í¡¢¹¬Ê¡¤Î·Á¤â¤¤¤í¤¤¤í¡£¶áÇ¯¡¢¡Ö·ëº§¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿Æó¿Í¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬¿Í¾ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢½½¿Í½½¿§¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÌÜ²¼¡¢¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢½Ð²ñ¤¤¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤òº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡ÖÎáÏÂ¤Î·ëº§»ö¾ð¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢8·î14Æü¤ËÆþÀÒ¤·¤¿¡¢Íî¸ì²È¤Î·ËÔ¥¼£Ïº¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤È²ñ¼Ò°÷¤Î±óÆ£ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¡Ä¤³¤Î¤Þ¤Þµ¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¹ð¤²¤¿ÅìÂçÂ´ºÊ
¤Þ¤µ¤«¤Î8ºÐÇ¯¾å
¡¡ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤ÏÅìÂç¤ÎÊ¸²ÊIIIÎà¤ËÆþ³Ø¸å¡¢Íý·Ï¤ËÅ¾¤¸¤Æ°å³ØÉô·ò¹¯Áí¹ç²Ê³Ø²Ê¤ò½Ð¤¿ºÍÉ²¡£Â´¶È¸å¤âÅìµþ¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯10·îËö¡¢Å¾¶Ð¤ÇÂçºå¤Ø¡£¸½ÃÏ¤ÎÆ±Î½ÃËÀ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¿Í¤¤¤¿¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢Ô¥¼£Ïº¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¡Ö32ºÐ¤Þ¤Ç¡×¤È¤Î¾ò·ï¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Ô¥¼£Ïº¤µ¤ó¤ÏÅö»þ34ºÐ¡£¡Ö¥¢¥«¥ó¤«¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤ä¤í¤¦¤·¥¨¥¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È·Ú¤¤¥Î¥ê¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬12·î½é½Ü¡£Æ±Î½¤â¸ò¤¨¤Æ°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¤Î»Ò¡£¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Íî¸ì²È¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÆ±Î½¤¬¥È¥¤¥ì¤ÇÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÈà¤Ï¡¢Èà½÷¤¤¤ï¤¯¡ÖÀÅ¤«¤Ê¿Í¡×¡£¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡2¸®ÌÜ¤Î¥Ð¡¼¤ÇÈà½÷¤¬¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Âçºå¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤«¤é¥æ¥Ë¥Ð¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ô¥¼£Ïº¤µ¤ó¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤ËÆó¿Í¤Ç¹Ô¤¯ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þµ¢¤ë¤Î¡©¡×
¡¡¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Íâ½µ¤Ë³¤Á¯µï¼ò²°¤Ç½é¥Ç¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡¢Ä¹µï¸ø±à¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï1·î23Æü¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Î¹ðÇò¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìë¡¢²ò»¶¤ò¹ð¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿Èà¤ËºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤«¤éºÍÉ²¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤ä¤ä¤«¤±Î¥¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þµ¢¤ë¤Î¡©¡¡»ä¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ä¡Ä¡×
¡¡Èà¤ÎÇ¾Î¢¤ò°ì½Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬½ä¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Äç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï²þ¤á¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Î¥æ¥Ë¥Ð¤Ï±«Í½Êó¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÏÂ²Î»³¡¦ÇòÉÍ¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç»±¤òº¹¤·¤Ä¤Ä¡¢Åö»þ¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥À¤ò°¦¤Ç¤¿¡£10·î¤Ë¤ÏÁ¥¤Ç´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ø¡£Ô¥¼£Ïº¤µ¤ó¤Ï¼Í·â¾ì¤ØÈà½÷¤òÍ¶¤¦¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Î²»¤òÉÝ¤¬¤ê¡¢¿Í¤ò»¦¤á¤é¤ì¤ë½Æ´ï¤ò1È¯·â¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï»×¤ï¤ºÂç¹æµã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î¾×·â¤Î¸òºÝ³«»Ï¤«¤éÌó2Ç¯¤¿¤Ã¤¿º¢¡£Èà½÷¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¤´±ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ¤Ó¾×·â¤Î¹ðÇò¤¬¡£Ô¥¼£Ïº¤µ¤ó¤Ïµáº§¤ÎÆüÄø¤òÃµ¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Æü¤Ï¥¤¥ä¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¬¤Ä¤±¤¿¾ò·ï¤«¤é¡¢Èà½÷¤ÎÃÂÀ¸·î¤Î6·î¤ÏÈò¤±¡¢5·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÂç¤¤Ê»Å»ö¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤é¤Ð4·î¤À¤Ê¡×¤È·è¿´¡£20Æü¤ËµþÅÔ¤ÇÃåÊª¥Ç¡¼¥È¤Î·×²è¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤¬¤¤¤¤¤È¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÆüÄø¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÃåÊª¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ëÅ¹¤òÃµ¤¹¤Î¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¡£¤â¤È¤â¤È½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ4·î¤Ë¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤ªÅ¹¤Î¸õÊä¤âÂ¿²á¤®¤Æ¹Ê¤êÀÚ¤ì¤º¡Ö½©¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÈà½÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢²¿¤È¤«·è¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¾ì½ê¤ÏÌë¤ÎµþÅÔ¥¿¥ï¡¼¡£»öÁ°¤Ëº§Ìó»ØÎØ¤ÏÉÔÍ×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Íî¸ì²È¤Î·ì¤¬Áû¤®¡¢²¿¤«¤·¤éÌÌÇò¤¯¤·¤è¤¦¤È¡¢¥á¥í¥ó¹¥¤¤ÎÈà½÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê¥á¥í¥ó¤Î¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ëÆþ¤ê¤ÎÈ¢¤òÍÑ°Õ¡£Èà½÷¤Î´ãÁ°¤Ç¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¨¡©¡¡½Á¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×
¡¡Èà½÷¤Ï½Ö´Ö¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È´î¤Ó¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤òÏ¢È¯¤·¤Ä¤Ä¡¢Èà¤Îµáº§¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¼°¤ÏÍèÇ¯¤Ë¤âµó¤²¤¿¤¤¤¬¡¢ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬Î¹¹Ô¤ÇÍµÙ¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Ï2¡Á3¿Í¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤ä°Õ³°¡¢Ô¥¼£Ïº¤µ¤ó¤ÏÍî¸ì¤ä¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²»³Ú¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¤¡×¡£
¡¡ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤¬Èà¤Î»ØÆî¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë³Ø¤Ð¤»¤¿¤¤¤Î¤ÏËßÍÙ¤ê¤À¡£¿áÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎÈà¤ÏÃÏ¸µ¤Î³ÆÃÏ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËßÍÙ¤ê¤Ë»²²Ã¡¢¶á½ê¤Î»Ò¤É¤â¤é¤Ë¶µ¤¨¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¡¢ÅìÂç°å³ØÉôÂ´¤ÎºÍ¤ò¤â¼õ¤±·Ñ¤¤¤À·Ý»ö°ì²È¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¢»Ï¤Þ¤ê¡Á¤Ç¤¢¤ë¡£
