山本由伸 初球を先頭打者ホームランとされるも直後にチームは逆転 リードを保つ好投を見せられるか



山本由伸 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月14日（火）（日本時間10月15日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ミルウォーキー・ブリュワーズ対ロサンゼルス・ドジャース＠アメリカンファミリー・フィールド＞

ミルウォーキー・ブリュワーズとのMLBリーグチャンピオンシリーズ（LCS）2戦目に先発登板した山本由伸（27）。

フィラデルフィア・フィリーズを相手にした前回登板は4回3失点と振るわない結果だっただけに、この登板でチームに勝利をもたらしたい山本。

注目の立ち上がり、ブリュワーズ先頭のジャクソン・チョウリオに投じた初球のストレート、これを弾き返されると、先頭打者ホームランを浴びていきなりの失点を喫してしまう。

それでも、その後の投球では落ち着いてゴロアウトに打ち取り、1失点で初回を終えた。

今季29イニング連続無失点を記録した好投手、フレディ・ペラルタとの投げ合いなだけに痛い失点とはなったが、1発の後も動じない投球を見せた山本。

すると直後の2回表、1アウト走者なしで6番T.ヘルナンデスがカーブを弾き返すと、これが対空時間の長い打球となってそのままスタンドに飛び込む同点ホームランに。

さらに、9番パヘスのタイムリーヒットが飛び出してドジャースが逆転に成功。

味方の心強い援護を受けた山本は、このままリードを保つ好投を見せられるか。試合は2対1でドジャースがリードしている。

