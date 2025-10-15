ÈÓÉú¹¬ÂÀ¡ÖÁ´¼£1Ç¯¡Ä¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç2Ç¯¡×¡¡±¦ÂçÂÜ¹ü¹üÀÞ¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¹ðÇò¡Ä¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡ÊÆÃÄÂÎ¡ÖAEW¡×½êÂ°¤ÎÈÓÉú¹¬ÂÀ¡Ê43¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»î¹çÃæ¤ËÉé½ý¤·¤¿±¦ÂçÂÜ¹ü¹üÀÞ¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤¬Á´¼£1Ç¯¡¢¥ê¥ó¥°Éüµ¢¤Þ¤Ç2Ç¯¤«¤«¤ëÂç¥±¥¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡12ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖAEW¡¡COLLISION¡×¤Ç¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐ·è¤·¤¿ÈÓÉú¡£»î¹çÃæ¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Þ¥ó¥º¥¥ã¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤ÇÈÓÉú¤òÊú¤¨¤¿¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤Þ¤ÞÊú¤¨¤¤ì¤ºÈÓÉú¤Ï¾ì³°¤ËÍî²¼¡£ÈÓÉú¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÁ´¼£1Ç¯¡£¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç2Ç¯¡×¤È¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¡£ÀÎ¤«¤éÀäÂÐ¼£ÌþÎÏ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Î²ø²æ¤ò¼£¤·¤Æ¤¤¿¤«¡£¤³¤ì¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤»ö¤ò¾ÚÌÀ¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤À¤±¤ÇÀä¶«¡×¡Ö#¤Þ¤À3ÆüÌÜ¡×¡Ö#À¸Ì¿ÎÏ¤ÈDNA¡×¡Ö#¸¦µæ½ê°÷¤èÈ¾Ç¯¤Ç¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¡Ö#¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç½ª¤ï¤ì¤Í¡¼¤è¡×¡Ö#Îå¤Þ¤·¤È¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¹Ô¤±¤ë¤À¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¡Ö#ÂçÂÜ¹ü¹üÀÞ¤È¤«´Å¤¨¡×¡Ö#AEW¡×¡Ö#No1¡×¡Ö#Æ¨¤²¤Ê¤¤Éé¤±¤Ê¤¤Äü¤á¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¿¿¼Â¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¡£43ºÐ¡©¤Ç¡©¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ï2Ç¯¡©¤³¤ó¤Ê»ö¿®¤¸¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£°å¼Ô¤À¤í¤¦¤¬Á´¤Æ¤ÎÈÓÉú¹¬ÂÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÏÀÇË¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤ÈÆ¨¤²¤Ê¤¤Éé¤±¤Ê¤¤Äü¤á¤Ê¤¤¤â¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë»þ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£