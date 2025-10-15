¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤Ë¡È¸ø³«¼Õºá¡É¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ùµ»ö¤á¤°¤ê¡Ö·ÚÎ¨¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥ê¥¬¥Í¥í¥Ã¥¯¤Î¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£11ÆüÊüÁ÷¤Î¡È¥³¥ó¥È·ÝÆüËÜ°ì¡É¤ò·è¤á¤ëTBS·Ï¡Øµá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹ presents¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Ë¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¸ø³«¼Õºá¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡È½÷·Ý¿Í¡É¤È¥¨¥â¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢Âç²ñ¸å¤ËU-NEXT¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÈÂçÈ¿¾Ê²ñ¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤ÎÈãÉ¾µ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤¬¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ªÍÍ¡¡¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯ÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢U-NEXT¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥Ü·¯¤¬ËÍ¤Î½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Îµ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªÅÜ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿Í¤Å¤Æ¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤Ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤µ¤ó¤È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ»Å»ö¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é²¿ÅÙ¤«»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ºòÇ¯¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È°Ê¹ß¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º£²óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Á¤È¤·¤Æ¤ÏËÍ¤È½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ë¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢Åú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¸¶¹Æ¤òºîÀ®¤·¤Æ½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏËÍ¼«¿È¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î¹ØÇãÁØ¡ÊÃËÀ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÂ¿¤á¡Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀâÌÀ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë½à·è¾¡¤Î¥Í¥¿¤¬ÀäÂÐ¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¾ì¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æµ»ö¤òºîÀ®¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ü·¯¤ÎÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤·¤Æ½Ð¾ì¼Ô¤ÎÊý¤¬µ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çº£¸å°ìÀÚ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ï°ú¤¼õ¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁ³¡¢»Å»ö¤Ç¤¹¤Î¤ÇÊó½·¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤³¤Î¤ª¶â¤òÌã¤ï¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âËÍ¼«¿È¡¢¸½ºß¹Ö»Õ¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç·Ý¿Í¤òÌ´¸«¤ëÀ¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÞÂÎ¤¬¤ª¾Ð¤¤¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶È³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤È¤¤¤¦¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¤ªÎÏÅº¤¨¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÚÎ¨¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Èº£¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢Âçºå»þÂå¤Î1995Ç¯¤ËÂç¾åË®Çî¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥ê¥¬¥Í¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ü¥±¤È¥Í¥¿¤Å¤¯¤ê¤òÃ´Åö¡£2001Ç¯¤ÎÂè1²ó¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢02Ç¯¤â·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤Ê¤É¡¢ÃæÀî²È¡¢¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤é¤È¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÎóÕÌÀ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é2014Ç¯3·î¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¹½À®ºî²È¤ä¡¢NSC¤Ê¤É¤Î¤ª¾Ð¤¤ÍÜÀ®½ê¤Î¹Ö»Õ¡¢¼¹É®²È¡¢YouTuber¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¾Ð¤¤¤ÈÌ¡ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
