¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¥Ô¥Ã¥ÈÌÜ¤¬¤±¤Æ¡È´í¤Ê¤¹¤®¤ë¸ºÂ®¡É ÉÔ²Ä²ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ËÃæ·ÑÁûÁ³¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â®ÅÙº¹¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡ÚNASCAR¡ÛÂè33Àï¡§South Point 400¡¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î13Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÞ¸ºÂ®¢ª¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â®ÅÙº¹¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤ÎÂè33Àï¤¬³«ºÅ¡£¥ì¡¼¥¹½ªÈ×¡¢Á´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤ë¥Þ¥·¥ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤ò¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤¬¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¬È¯À¸¤·¡¢14Æü¤ÎÃæ·Ñ¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤¬¡¢»Ä¤ê33¼þ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥í¥ó¤Î24¹æ¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬ÂçÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¼Â¶·¤ÎÌîÂ¼Ã£Ìé»á¤â¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤³¤ì¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥Í¥á¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¥¿¥¤¡¦¥Ç¥£¥í¥ó¤â¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥·¥ó¤ò²õ¤·¤ÆÇò±ì¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï24¹æ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¥«¥á¥é¤«¤é¤Î¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡24¹æ¼Ö¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¿¡¼¥ó¡Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤ò¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Êý¤Ë¥Ç¥£¥í¥ó¤Î10¹æ¼Ö¤¬¸«¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î½Ö»þ¤Ëº¹¤¬½Ì¤Þ¤ê¸åÊý¤«¤éÄÉÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²òÀâ¤Î¸Å²ìÂöËã»á¤â¡¢¡Ö¥¿¥¤¡¦¥Ç¥£¥í¥ó¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â®ÅÙº¹¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈÉÔ²Ä²ò¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ê¥Þ¥·¥ó¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ç¥£¥í¥ó¤â¡Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â»×¤Ã¤Æ¥¤¥óÂ¦¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¢¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¸å¤í¤«¤éÍè¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢À¾ÍÛ¤Ç¤ß¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ç¥£¥í¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥È¤È¤ÎÌµÀþ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸Å²ì»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥ß¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡Ë¥¹¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¡Ø¥Ô¥Ã¥È¡ª ¥Ô¥Ã¥È¡ª ¥Ô¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ÊË»¤·¤¯¡Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Ç¥£¥í¥ó¤ÏµÞ¸ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎµÞ¤Ê»Ø¼¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÉÔ°Õ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Ëµ¯¤¤¿»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ÎÂ®ÅÙº¹¤³¤ï¤Ã¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¤á¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö´í¤Ê¤¹¤®¤ë¸ºÂ®¡×¡Ö¥¨¥°¤¤ÆÍ¤Ã¹þ¤ßÊý¤·¤¿¤Ê¤¢¡Ä¡×¡ÖÁ°¤Î¼ÖÃÙ¤¤¤Í¡×¡ÖµÞ¤Ê¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤À¡×¡Ö¤³¤Ã¤ï¡×¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØNASCAR Groove¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë