結婚した当初はラブラブだったのに、いつの間にかマンネリ化してしまう夫婦は多いのではないでしょうか？ それが当たり前といったらそれまでですが、たまには男女としての関係を取り戻したいと思ってしまいますよね。今回は、結婚記念日に久しぶりに夫を誘ったらスルーされてしまった話をご紹介いたします。

夫を誘ったのに拒否

「結婚10周年記念日に、料理を頑張って作って夫とお祝いをしました。最近夫とはご無沙汰だったから、記念日はいい感じの雰囲気のまま、そういう流れになることを期待していたんです。ごはんを食べ終わって、夫に『久しぶりに……どう？』と誘ってみました。すると夫に『仕事が忙しくて疲れてるんだ』『料理の準備もあって疲れただろうし早めに休もう』と言われてしまいました。もう私には興味がなくなったんだろうな、と悟りましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 夫婦の関係は月日がたつにつれて変化していくものですが、たまには愛を確かめ合わないと、溝が深まっていくだけ。本当に仕事で疲れていたのかもしれませんが、奥さんの誘いを断ってしまうのは、無神経な気がしてしまいますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。