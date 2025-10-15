¡Ú¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡Û»±¤Î¼Î¤ÆÊý¡Ö¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Î¼Î¤ÆÊý¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô¡Û
¡Ö¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£"º£Æü¤Î¤´¤ß¥È¥ê¥Ó¥¢" ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂìÂô¤µ¤ó¤Ï ¡Ö»±¤Ï23¶è¤ÏÉÔÇ³¤´¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÊ¸µþ¶è¤Î¤è¤¦¤Ë½½ËÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÆÂç¤´¤ß¤Ë¤Ê¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»±¤òÊ¬²ò¤·¤Æ½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¡¢»±¡¢¼Î¤ÆÊý¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Î¼Î¤ÆÊý¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÂìÂô½¨°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Æü¡¹¡¢£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤´¤ß¥È¥ê¥Ó¥¢¡×¤òÅê¹Æ¡£·¼È¯³èÆ°¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ºÅö¤Î¤´¤ß¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
