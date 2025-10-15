【49本目5「郡山 結 その後Ⅴ」】 10月15日 公開

講談社は10月15日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の49本目5「郡山 結 その後Ⅴ」をヤンマガWebにて公開した。

「人妻の唇は缶チューハイの味がして」はもしも人妻の"あの人"と2人きりでストロング系の缶チューハイを心ゆくまで飲む機会が訪れたら、という背徳に満ちたオムニバス作品。

現在は直前のエピソードなどが無料で公開されている。

