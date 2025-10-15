

なぜ、職場での身だしなみ（のきれいさ）を「顕示的消費」によって考えられるのでしょうか？（写真：eizan／PIXTA）

「なぜ、1分でも遅刻をすると怒られるのか？」――この質問に、あなたはどう答えますか？

「社会人たるもの遅刻しないなんて当たり前」「ダメなものはダメ！」。こうした答えは、答えになっているようでなっていません。精神論ではなく、論理的に説明するとなると、案外、難しいかもしれません。

春に社会に出た1年目の人は、半年が過ぎて現実の壁に直面するころ。内定式を終えた学生は、期待と裏腹、社会の理不尽を意識し始めています。他方、Z世代を部下にもつ上司は、若手社員との価値観の違いに戸惑っているでしょう。

「社会学」の概念を使って補助線を引くと、職場でのモヤモヤすることや理不尽なことや、キャリアの悩みも少し楽に考えることができるようになります。10年以上のサラリーマン経験をもつ社会学者・鈴木洋仁氏の新刊『社会人1年目の社会学』をもとに、2回にわたって解説します（今回は1回目）。

「社会人たるもの身なりが大事」はなぜか

新人くん：「なんで、ネクタイ締めないといけないんすか？ 仕事さえきちんとしてれば、服装なんてどうでもよくね？」

先生：「在宅勤務はもちろん、クールビズが広まっているから、人は見た目が9割とも言われるんじゃないかな」

オンライン面接の時に、上半身だけ正装していたのに、立ち上がったら下半身は部屋着だった。そんなスタイルをしていた人もいるのではないでしょうか？

就活サイトには、面接者側に見えた時に備えて、上下ともに正装しましょう、と書かれています。「立ってください」と言われたら、どうしますか……と、警戒を促しています。

仕事でも、社内の簡単な打ち合わせならまだしも、上司への報告や取引先との商談では、他者の目を意識せねばなりません。

他方で、最近ではルッキズムへの批判が高まっています。見た目が9割どころか、外見について何かを言う、それ自体がハラスメントなのだ。そんな立場も強い。

厄介なのは、ここにいわゆる「昭和」の価値観が入り込むからです。

かつては「寝てない」とアピールしたり、わざわざよれよれのワイシャツを着たりといったかたちで、仕事に身をささげている姿を見せる人もいました。栄養ドリンク「リゲイン」のCMコピーが「24時間戦えますか」だった時代です。

けれども、もう時代は変わりました。「平成」以降を生きる上で、仕事をしていますよと見せるのではなく、あくまできちんとした身なりだと示す＝清潔さを見せるところに、外見の意味（機能）が変わったのではないでしょうか。

この変化を考えるために役立つのが、「顕示的消費」という概念です。アメリカの経済学者ソースティン・ヴェブレンが生み出したもので、目立つためのお金の使い方をあらわしています。ヴェブレンが例に挙げたのが、まさに服装でした。

いまでもハイブランドの服を着たり、コーディネートをしたりと、財産やセンスを見せるための消費は、しばしば見られます。

では、なぜ職場での身だしなみ（のきれいさ）を「顕示的消費」によって考えられるのでしょうか。

ブランド物を身にまとっているならまだしも、ファストファッションなら、とても見せびらかしているわけではないはずです。みんなが着ている服を、気分を害さない範囲で、それなりにまとめているだけにほかなりません。

人は見た目が9割。その意味がここにあります。見かけを誇示するためではありません。あくまでも、あなたが変な人ではない、あるいは普通の人である、と見せるため（だけ）に容姿を整えてはどうでしょうか。

あなたは着るものでできている

あなたが他人に見せているのはお金でも趣味でもなく、まともに働ける人間である、そんなフツーさなのです。顕示＝見せて誇るのは、あなたそのものであり、あなたの仕事への姿勢だと言えます。女性誌をはじめ、InstagramやYouTubeなどのソーシャルメディアでも「着回しコーデ」コーナーが支持される理由ともつながるでしょう。

とはいえ、まだまだ「昭和」な人もいるでしょう。ファッション雑誌を読んだり、SNSを見たりして、みずからの趣味のよさを見せたい人もたくさんいます。あなたも、そんなひとりかもしれません。

だからこそ、あなたが服装によって何を見せたいのかが大切です。いつもネクタイを締めている＝きちんとしているであるとか、スニーカー＝いつでも動くつもりがあるといったように、何を重視するのか考えたいところです。

新人くん：「シゴデキって言われたいんすけど、これって、上司とか周りの好き嫌いじゃないすか？ 仕事ができるとかできないとか、どうやってもわからなくね？」

先生：「基準はあいまいだよね。テストがあるわけでもない。営業だって、たくさん売るだけでは評価されない。まずは、その理由を考えてみようか」

昔は単純でした。特に、いまから60年ほど前の高度経済成長期には、たくさん売ればよかったからです。バブル期だって同じです。お金がどんどん回るなら、お金を稼ぐ人が偉い。営業成績を上げれば、褒められました。

しかし、もはやそんなシンプルな話ではありません。モーレツ社員がハラッサー扱いされる時代ですから、成績だけではなく、協調性や人格など、あらゆる面で評価されざるを得ません。

仕事が「できる・できない」の問題

社会学では、メリット＝業績に基づいた評価の仕方を「メリトクラシー」（業績主義）と呼びます。

くらべられる用語は「アリストクラシー」です。これは、古代ギリシャ語の「アリスト」（いい）に由来し、その力＝「クラシー」、すなわち貴族による支配体制を意味しています。昔、それも大昔は、家柄や生まれ＝貴族かどうかが世の中での地位を分けました。

いまも、世界中には、出生に左右される地域があるものの、少なくとも日本では、建前の上では能力と努力によって出世できるとされています。

最も身近な事例は、受験です。ペーパーテストの成績が1点でも上回れば合格で、基準に達しなければ不合格です。生まれも育ちも、テストの場面だけを切り取れば、関係ありません。

こんな説明を聞いて、あなたはどう思われるでしょうか。

「メリトクラシー」概念については、社会学の世界で、かなり前から疑いの目が向けられてきました。イギリスの社会学者ミシェル・ヤングは、その名も『メリトクラシー』というタイトルで、SF小説風の文章を1958年に書き、知能を母体検査で測る舞台を2034年に設定しました。生まれる時に、すでにメリットによる選別が行われる世界です。

もともとは、生まれに左右されない世界を目指したはずなのに、行き過ぎると、逆に、出生時点で差をつけるところに行き着く、というわけです。

ヤングの本の元のタイトルを、そのまま日本語に訳すと、「メリトクラシーの隆盛、1870年から2033年にかけての、教育と平等をめぐるエッセイ」です。私たちが生きている2020年代の日本は、まさにこのエッセイが予想した最終段階にあります。





もう、「メリトクラシー」ではなく、育ってきた環境や、それを用意してくれた家庭といった要素が重視されつつあります。あなたが得た能力＝仕事が「できる・できない」を決めるのは、あなた自身の頑張りよりも、あなたが生まれ、育ってきた環境に（大きく）左右されていると言われています。

そればかりではありません。

社会学者の本田由紀は、「ハイパー・メリトクラシー」ということばをつくりました。ただ仕事ができるだけでは物足りない。人当たりがよく、周りに気遣いができ、面白い会話をしてといった、「コミュ力」が就職活動で求められているのが、その大きな特徴でしょう。

「人間力」とか「生き抜く力」といった表現は、ビジネス書の定番です。上司だって、「360度評価」と言われる周囲からの評価を常に意識しなければなりません。飲み会に誘うか誘わないかすら評判に影響します。

認識すべきなのは、SNSで「シゴデキ」とカタカナであらわされるような、なんとなくのイメージが、ひとり歩きしている状況です。仕事が「できる・できない」の基準がわからない。それは当然なのです。

ゲームだと割り切って淡々と仕事を

そこで提案です。

「ハイパー・メリトクラシー」の時代に特効薬はありません。それどころか、まともに向き合えば闇堕ちするしかない。闇ならまだしも、病む恐れも高い。

となれば、「できる」「できない」について、その線引きをはじめとして悩むかもしれません。あくまでもゲームだと割り切って、その会社のなかの基準を宝探しのように見つけようとする、そんなつもりで淡々とこなしましょう。

「メリトクラシー」の病はヤングが予言した以上に進んでいるからです。

（鈴木 洋仁 ： 神戸学院大学現代社会学部准教授）