モダンなデザインのソフトケースコレクション「ストラリウム」は、2つのファブリックのコンビネーションが美しく、洗練された外観と機能的な仕様でありながら、手の届きやすいリーズナブルな価格が特徴。インテリアのジッパーやクロスストラップなどにイエローカラーをハイライトとして配色し、旅の楽しさを表現。エキスパンダブル機能を全サイズに装備して、レジャートラベルの容量拡張のニーズにも対応する頼もしいシリーズ。
コンパクトながら最大43Lまで容量を拡張でき、1〜3泊の旅行や出張にちょうど良いサイズ感となっている。
荷室内外に便利なポケットが複数配置されており、小物を整理しながら収納できる機能性を備えている。
機内持ち込み対応の55cmサイズで、軽量かつ静音設計のダブルホイールが快適な移動をサポートする。
撥水性に優れた素材を使用し、突然の雨でも中身をしっかり守れる安心のソフトキャリー仕様になっている。
