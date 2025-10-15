ＩＨＩが４日ぶり反発、ＩＨＩ運搬機械がＳｋｙＤｒｉｖｅに機体搬送装置を提供

ＩＨＩ<7013.T>が４日ぶりに反発している。１４日、グループ会社ＩＨＩ運搬機械（東京都中央区）が、「空飛ぶクルマ」の開発・製造・販売を行うＳｋｙＤｒｉｖｅ（愛知県豊田市）に機体搬送装置を提供したと発表しており、好材料視されている。



ＳｋｙＤｒｉｖｅは、軽量で３人乗りの空飛ぶクルマを開発し、大阪・関西万博で「ＳＫＹＤＲＩＶＥ（ＳｋｙＤｒｉｖｅ式ＳＤ－０５型）」のデモフライトを行った実績を有している。一方、ＩＨＩ運搬機械は、空飛ぶクルマの高頻度・高密度な運航を可能とするバーティポート（空飛ぶクルマ向けの離着陸場）の実現を目指しており、機体を安全かつ手軽に搬送する車輪とジャッキアップ機構を設けた自由度の高い搬送装置を開発。同装置を使用することで、限られたスペースでのオペレーションを可能にする。



出所：MINKABU PRESS