【B1第3節 見どころ】京都はホームで3連敗脱出をかけた一戦…川崎vs仙台はレバノン代表同士が激突

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第3節は、今シーズン初の水曜開催。京都ハンナリーズは前節から中1日でホームに広島ドラゴンフライズを迎え撃つ。両チームはともに連敗中。一戦必勝で浮上のきっかけをつかめるか。





前節の京都は敵地で滋賀レイクスと対戦。初戦を92-71で落とすと、第2戦でもオフェンスが振るわず最終スコア72-64。昨シーズンのチーム内得点王であるアンジェロ・カロイアロがコートに立てなかった影響もあり、連敗が「3」に伸びた。対する広島は、前節はホームで連敗。レバンガ北海道とのGAME2では第1クォーターから猛攻を仕掛け最大32点リードを奪ったものの、そこからまさかの大逆転負けを喫した。前節は両チームともに相手の得点源を抑えきれなかったことが敗戦の要因となった。ホームの京都はチャールズ・ジャクソン、ジョーダン・ヒースのインサイド陣、広島はクリストファー・スミス、コフィ・コーバーンの新戦力コンビが攻撃をけん引しているため、彼らを封じた方が白星獲得へ近づくだろう。オフェンスに課題を残した京都は、日本人選手の活躍も必要不可欠。中でも滋賀戦で精彩を欠いた3Pシュートの出来がポイントになりそうだ。先発を担う前田悟に加え、前節のGAME2で16得点を挙げた古川孝敏のシューター陣が連敗脱出の立役者となれるか注目だ。

1勝3敗の川崎ブレイブサンダースは、ホーム初勝利をかけ仙台89ERSと顔を合わせる。黒星を喫した3戦では、後半にディフェンスの強度が緩み大量失点で敗戦。前節行われた富山グラウジーズとのGAME2では、トレイ・ケルに36得点を献上した。仙台戦でも平均21.5得点をマークするジャレット・カルバーをどう抑え込むかがカギを握る。川崎のオマール・ジャマレディン、仙台のセルジオ・エルダーウィッチによるレバノン代表選手の直接対決も大きな見どころだ。



名古屋市枇杷島スポーツセンターでは、ファイティングイーグルス名古屋と大阪エヴェッサが対戦。FE名古屋としては前節のアウェーゲームでつかんだ連勝の勢いのまま、本拠地での初勝利を狙う。まずはチーム一丸で相手を上回るディフェンス力を発揮できるかが勝利の条件。オフェンスでは並里成と平松克樹に注目したい。開幕から着実にアシストを重ねる両ポイントガードには、今節も安定したゲームメイクで周りの得点を引きだす働きに期待がかかる。



敵地での4連戦を2勝2敗で終えた島根スサノオマジックは、カミアリーナでのホーム開幕戦。相手は開幕前に同じ会場でプレシーズンマッチを行った佐賀バルーナーズだ。前節は宇都宮ブレックスの強みである3Pシュートを封じきれず、2試合連続で大量得点を奪われて連敗。今節も3Pシュートを得意とする角田太輝、金丸晃輔には細心の注意を払わなければならない。インサイドの攻防ではキャプテンのニック・ケイを中心に主導権を握りたい。



B1第3節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今村佳太（名古屋D）は通算36人が達成している4000得点まで19としており、アレックス・カーク（琉球）は史上56人目となる400試合出場、ギャビン・エドワーズ（宇都宮）は同16人目となる400スティールにリーチをかけている。3Pでは岡田侑大（島根）が500回、ベンドラメ礼生（SR渋谷）が700回、安藤誓哉（横浜BC）が富樫勇樹（千葉J）に続く1000回成功を射程圏内にとらえている。



■B1第3節試合日程

・茨城ロボッツ vs サンロッカーズ渋谷（＠日立市池の川さくらアリーナ）

10月15日（水）19時05分～

・宇都宮ブレックス vs 千葉ジェッツ（＠日環アリーナ栃木）

10月15日（水）19時05分～

・群馬クレインサンダーズ vs レバンガ北海道（＠オープンハウスアリーナ太田）

10月15日（水）19時05分～

・アルバルク東京 vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠TOYOTA ARENA TOKYO）

10月15日（水）19時05分～

・川崎ブレイブサンダース vs 仙台89ERS（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）

10月15日（水）19時05分～

・横浜ビー・コルセアーズ vs 越谷アルファーズ（＠横浜国際プール）

10月15日（水）19時05分～

・富山グラウジーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠富山西部体育センター）

10月15日（水）19時05分～

・三遠ネオフェニックス vs アルティーリ千葉（＠豊橋市総合体育館）

10月15日（水）19時05分～

・ファイティングイーグルス名古屋 vs 大阪エヴェッサ（＠名古屋市枇杷島スポーツセンター）

10月15日（水）19時05分～

・滋賀レイクス vs 琉球ゴールデンキングス（＠滋賀ダイハツアリーナ）

10月15日（水）19時05分～

・京都ハンナリーズ vs 広島ドラゴンフライズ（＠京都市体育館）

10月15日（水）19時05分～

・島根スサノオマジック vs 佐賀バルーナーズ（＠カミアリーナ）

10月15日（水）19時05分～

・長崎ヴェルカ vs シーホース三河（＠ハピネスアリーナ）

10月15日（水）19時05分～

