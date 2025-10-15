ソフトバンクグループ<9984.T>が３日ぶりに反発。ＡＩ関連のシンボルストックとして注目度が高く、売買代金はプライム市場で２位以下を大きく引き離し断トツとなっている。日経平均寄与度が群を抜いて高い銘柄であることで、株価の連動性も際立つ。同社株は前日まで２営業日で２０００円以上水準を切り下げており、直近も日経平均との波動が合致していた。きょうは同社株１銘柄で日経平均に１３０円近い押し上げ効果をもたらしている状況。株式需給面では直近信用倍率が０．８５倍と売り買いがっぷり四つの中で１倍を下回った状態にある。ファンダメンタルズ面からのアプローチでもトランプ米政権肝いりの「スターゲート」計画への参画で機関投資家筋の評価が高い。そうしたなか、東海東京証券では１４日付で同社の投資判断を「アウトパフォーム」継続で目標株価を１万３４５０円から２万５７３０円に引き上げているが、その背景として２５年６月末以降にソフトバンクＧが将来「ＡＳＩ（超知能）のナンバーワン・プラットフォーマー」となることへの期待感に基づく未来志向の株価形成が進行中、として高い評価を与えている。



