「日本は信じられないほど強かった」セレソンがまさかの大逆転負け…茫然とするブラジル人記者が語った森保ジャパンの“リアル評”「来年のW杯で史上最高の結果を達成できると証明した」
［国際親善試合］日本 ３−２ ブラジル／10月14日／東京スタジアム
森保一監督が率いる日本代表は10月14日、世界屈指の強豪国であるブラジルと対戦。前半で２点をリードされたものの、後半に入ると、52分に南野拓実、62分に中村敬斗、71分に上田綺世が次々にゴールを奪い、大逆転で歴史的勝利を飾った。
この激闘をブラジル人記者はどう見たのか。一度も負けたことがなかった日本に敗戦を喫し、茫然とした様子だった『RENOME COMUNICACAO』のフェルナンド・トーレス・ペレイラ記者に話を訊くと、日本についてこう印象を語った。
「日本代表は信じられないほど強かった。献身的な守備が特徴だった。非常にモチベーションが高く、まるでワールドカップの本番のように試合に臨んでいた」
同記者は「ブラジルにとって、来年のワールドカップで何ができるかを試す重要な試合だったと思う」と話し、森保ジャパンへの賛辞を続けた。
「日本は、来年のワールドカップで、この強い決意と戦術、献身性を持ってすべての試合に臨めば、史上最高の結果を達成できると証明した」
セレソンを破った日本の実力は、決してフロックではないと強調した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
