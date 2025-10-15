Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramストーリーズを更新。映画『SAKAMOTO DAYS』（2026年公開）で相棒役を演じた高橋文哉とのプライベートムービーを公開し、ファンの注目を集めている。

■目黒蓮「シン役の高橋文哉くん 早速クランクアップしてから遊んだ！」

ふたりは黒を基調としたゆったりめのシャツスタイルで登場。背景には鮮やかな緑の芝生が広がり、夜の涼やかな空気感が伝わる。

目黒が「どうも。ちょうど“SAKAMOTO”がクランクアップしたぐらいですかね」と口にすると、高橋がカメラに映り込み「こんにちは、目黒蓮です」と笑顔で挨拶。すかさず目黒が「違うのよ、文哉なのよ」とツッコミを入れた。

目黒はその後、「公開はまだだけど、アップしたぐらいにゴルフ来ちゃいましたね」と言うと、高橋はそんな目黒の肩に手をのせ、リラックスした笑顔でピース。最後に目黒が「皆さん、“SAKAMOTO”お楽しみに」と締め、高橋も「お楽しみに」と続けてふたりで手を振った。

この投稿に目黒は「シン役の高橋文哉くん 早速クランクアップしてから遊んだ！ それくらい文哉くんとの撮影は良い時間を過ごせました。公開お楽しみに！」とコメント。現場で育まれた信頼関係と温かな交流を感じさせた。

現場の雰囲気がそのまま伝わる飾らない2ショットに、ファンからは「すごい仲良くなってる！」「めめにお友達できてる」「関係性が尊い」「めめがゴルフしてるところ見てみたい」「佐野くんヤキモチ妬かないかなw」「ふたりの空気感好き」「顔面強すぎコンビ」「ゼロ距離…」など、多くの反響が寄せられている。

