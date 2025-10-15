TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）が、Instagramを更新。ペールブルーのマーメイドドレスを着た美しさ極まる姿を公開した。

【写真】誰もが憧れる理想的なボディライン！TWICEモモのマーメイドドレス姿【写真】金髪ロングなモモの“月のプリンセス”ビジュアル

これはモモが、グローバルミューズを務める高級香水ブランド『AMAFFI（アマフィ）』のシンガポールの店舗を訪れた際に撮影されたもの。モモは茶髪のボブヘアをタイトにまとめ、ボディラインが浮き出るタイトなドレスを見事なプロポーションで着こなした。ウエストは引き締まり、ヒップから脚に至るまでのしなやかな美しい曲線にも目を奪われる。

モモはワイングラスを手にして笑顔を浮かべたり（3枚目）、トランプを手に余裕に満ちた表情を見せたり（4枚目）、様々な表情で魅了。13、14枚目ではアップのショットも披露され、オレンジピンクのリップで健康的な魅力を放った。

SNSでは「キレイなお姉さんすぎる」「こんなに綺麗なの嘘でしょ？」「美しすぎます」「最高に美しい」「こんなん誰もが好きになる」「可愛さも綺麗さも洗練された妖艶さもある」「誰よりも可愛いくて誰よりも綺麗！」「綺麗な体型でほんと羨ましい…」と反響を集めている。

なおAMAFFIのSNSでは、モモが金髪ロングヘアで登場したあらたなビジュアルを公開。純白のドレスをまとい月に腰掛け、まるでプリンセスのような高貴なムードを放った。