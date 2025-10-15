¡ÚMLB¡ÛÈ½Äê¥ß¥¹24µå¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¡È´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¡É¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÄËÎõÈãÈ½¡¡¡ÖºÇ¹â¤Î¿³È½¤À¤±¤¬µå¿³¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¡×
13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¡¦¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥º¡ÊALCS¡ËÂè2Àï¤Ç¡¢µå¿³¤òÌ³¤á¤¿¥À¥°¡¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¿³È½¤¬24µå¤â¤ÎÈ½Äê¥ß¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤·¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¸í¿³¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤Ê¤¼Èà¤¬¥Ûー¥à¥×¥ìー¥È¤Î¸å¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôµó¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£Íèµ¨¤«¤éABSÆ³Æþ¤â¡Ä¡Ä
ÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏALCSÂè2Àï¡¢¥Þ¥ê¥Êー¥ºÂÐ¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î°ìÀï¡£MLB¿³È½¤Î¥Ñ¥Õ¥©―¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ØUmpire Auditor¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥¹µå¿³¤Ï1»î¹ç¤Ç24µå¤â¤ÎÈ½Äê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2022Ç¯10·î7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥ïー¥¹¥ÈµÏ¿¤Ç¡¢Åö»þ¤Î»î¹ç¤â¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬µå¿³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFoul Territory¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ±¿³È½¤¬º£µ¨¤Îµå¿³92¿ÍÃæ30°Ì¤ÈÊ¿¶ÑÅª¤ÊÈ½ÄêÎ¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÂç¤¤¯²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼Èà¤¬¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤âµå¿³¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¤Î¸µMLBÊá¼êA.J.¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥ー¤È¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¿³È½ÁÈ¹ç¤Î·ÀÌó¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ÎÃ´Åö¤¬¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ç·è¤Þ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆâ¾ð¤òÀâÌÀ¡£¡ÖËÜÍè¤Ï´°Á´¤Ë¼ÂÎÏ¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡£ÎÉ¤¤»î¹ç¤òºÛ¤¤¤¿¿³È½¤¬¼¡¤Ë¿Ê¤à¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç57ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ALCS¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿³È½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¸ÀµÚ¡£Âè3Àï¤Î¥Ù¥ó¡¦¥á¥¤¤Ï92¿ÍÃæ21°Ì¤ÇµÚÂèÅÀ¡¢Âè4Àï¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¤Ï85°Ì¡¢Âè5Àï¥Þー¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¤Ï80°Ì¤È²¼°ÌÂ·¤¤¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÈ½Äê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥ー¤Ï¡¢Íèµ¨¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¥Üー¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¡ÊABS¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¸¢¤¬2²ó¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3²ó¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£