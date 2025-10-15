雑誌『東京カレンダー』の公式Xにて、向井康二（Snow Man）の掲載カットが公開された。

【写真】色っぽい眼差しで見つめる向井康二／撮影裏話

■ベッドにしっとりと横たわる向井康二の眼差しにドキっ！

10月21日発売の『東京カレンダー』12月号特別増刊の表紙を飾る向井。東京・銀座を特集する同号で、向井は銀座・並木通りにあるホテル「ハイアット セントリック 銀座 東京」で撮影を行った。

この度公開された掲載カットは、ブラウンの萌え袖シャツを纏い、ベッドにしっとりと横たわる向井を捉えた1枚。色っぽい眼差しでまっすぐにカメラを見つめている。

すぐ隣に向井を感じられる写真に、「こっちみてるー！」「最近…イケ散らかしてません？」「待って…私康二君と添い寝してる？」「色気がすごい…」「『眠れへんの？』って聞かれてるシチュエーションですか」「目が合うんですけど！」「どう考えても一緒に寝てる」「胸キュンどころの事態じゃない」「しっとり大人な康二くんヤバい」など、歓喜するファンの声が多く見られる。

■向井康二が大きなベッドにダイブ！

また、ベッドルームの写真と共に撮影時の裏話もポスト。「ベッドサイドでの撮影では、またまた向井さんのお茶目さが炸裂」「しっとりと撮影をしていたかと思えば、持ち前の運動神経を生かして、大きなベッドへダイブ！」と綴られており、本誌では“奇跡の一枚”が掲載されているとのこと。

この他、本誌では、向井が「アイドルとして、そして俳優としての熱い想い」を語ったインタビューも掲載される。