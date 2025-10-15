¡Ú½©²Ú¾Þ¡¿´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡Û¡Ö0.0.0.13¡×¤Ï¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤«¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤«¡¡GIÇÏ¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë¡ÈÉÔ²º¥Çー¥¿¡É¤ÎÀµÂÎ
º£½µ¤Ï¡¢3ºÐÌÆÇÏ»°´§Ï©Àþ¤ÎºÇ½ªÀï¡¦Âè30²ó½©²Ú¾Þ¡ÊGI¡¢¼Ç2000m¡Ë¤¬µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¥ªー¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Èºù²Ö¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤Î2Æ¬¤¬Æó´§À©ÇÆ¤ò¤«¤±¤Æ»²Àï¡£ÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¥íー¥ºS¤Ç¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥µ¤ä¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢»ç±ñS¤Ç½ÐÁö¸¢¤òÆÀ¤¿¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¤Ë¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¡¢¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÃæµþµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥Þ¥Ô¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢ÊÌÏ©ÀþÁÈ¤Ë¤âÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤¿¤¤¹¥¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºù²Ö¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¼Ç2000m°Ê¾å¤Ç¾¡¤Á°È¤Î¤Ê¤¤ºù²Ö¾ÞÇÏ¤Ï¡Ä¡Ä
ºå¿ÀJFÇÆ¼Ô¤Ç¡¢ºù²Ö¾Þ¡¢¥ªー¥¯¥¹¤È¤â¤Ë2Ãå¤Î¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥íー¥Á¥§¤¬ÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¡£¤½¤ÎÆ±ÇÏ¤òÇË¤Ã¤¿GIÇÏ2Æ¬¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤È¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤¬¿Íµ¤¤òÆóÊ¬¤·¤½¤¦¤Êº£Ç¯¤Î½©²Ú¾Þ¤À¤¬¡¢ºù²Ö¾Þ¤Ç¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥ªー¥¯¥¹¤Ç¤Ï9Ãå¤ËÂçÇÔ¡£µ÷Î¥¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤ËÂç¤¤Ê¿®Íê¤Ï´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¥ªー¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÄ¾¹Ô¤Ï¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤Î½©²Ú¾Þ¤Ç¤â¡Ú6.1.3.16¡Û¤ÎÀ®ÀÓ¡£¼çÍ×¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ªー¥¯¥¹¤Ç¤ÎÃå½ç¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢½©²Ú¾Þ¤ÇÊ£¾¡·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿10Æ¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ªー¥¯¥¹¤Ç3Ãå°ÊÆâ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤ÆÄ¾¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¥ªー¥¯¥¹4Ãå°Ê²¼¤«¤é¤ÎÄ¾¹Ô¤Ç¤Ï¡Ú0.0.0.13¡Û¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢°ìÅÙ¤âÇÏ·ô·÷Æâ¤ËÍí¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢1996Ç¯¤Ë½©²Ú¾Þ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ºù²Ö¾ÞÇÏ¤¬¥ªー¥¯¥¹¤ò·Ð¤Æ½©²Ú¾Þ¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿ÇÏ¡ÊÄ¾¹Ô°Ê³°¤â´Þ¤à¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¥ªー¥¯¥¹¤Ç¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é1ÉÃ°Ê¾åÎ¥¤µ¤ì¤ÆÇÔÀï¤·¤¿ÇÏ¤Ï3Æ¬¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢97Ç¯¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥Þー¥Á¤Ï½©²Ú¾Þ¤Ç2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¼Ç2000m¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Á°¾¥Àï¤Î¥íー¥ºS¤òÀ©¤·¤¿·Ð¸³ÃÍ¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¤Ã¤¿¡£
¤Û¤«2Æ¬¡¢15Ç¯¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¥É¥ó¥¤ä17Ç¯¥ìー¥Ì¥ß¥Î¥ë¤Ï¡¢½©²Ú¾Þ¤Ç2¥±¥¿Ãå½ç¤ËÇÔÀï¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢06Ç¯¥¥¹¥È¥¥¥Ø¥ô¥ó¡¢08Ç¯¥ì¥¸¥Í¥Ã¥¿¡¢11Ç¯¥Þ¥ë¥»¥êー¥Ê¤Ê¤É¡¢¼Ç2000m°Ê¾å¤Î¥ìー¥¹¤Ç¾¡¤Á°È¤Î¤Ê¤¤ºù²Ö¾ÞÇÏ¤Ï¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯½©²Ú¾Þ¤Ç·Ç¼¨ÈÄ³°¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢µ÷Î¥Å¬À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¼Ç2000m°Ê¾å¤Ç¤Î¾¡¤Á°È¤¬¤Ê¤¯¡¢·Ð¸³ÃÍ¤âË³¤·¤¤¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
·ìÅýÌÌ¤Ç¤â¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þー¥º¤Ï¥Þ¥¤¥ëÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÉãÆ±ÍÍ¡¢»º¶ð¤â¥Þ¥¤¥ë¤«¤éÃ»µ÷Î¥»Ø¸þ¤¬¶¯¤¤¡£»º¶ð¤Î¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢¼Ç¤Î¥ìー¥¹¤Ç35¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Ç2000m°Ê¾å¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë3¾¡¡£ÁÄÉã¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ãー¤â»º¶ð¤Î½©²Ú¾Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡Ú0.1.1.5¡Û¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Éã·Ï¤«¤é¤Ï½©²Ú¾Þ¤È¤ÎÁêÀ¤Ï°¤½¤¦¤À¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥íー¥Á¥§¤ò´Þ¤á¡¢ºù²Ö¾Þ¤Î2¡¢3ÃåÇÏ¤ä¥ªー¥¯¥¹¤Î2¡¢3ÃåÇÏ¤¬ÉÔ½ÐÁö¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÂÀÓÌÌ¤Ç¤Ï¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤È¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤¬È´¤±¤¿Â¸ºß¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á°Áö¥íー¥ºS¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬°ìÊâ¥êー¥É¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤ËµÕÅ¾¤ÎÌÜ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êµ÷Î¥ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤«¤é¤â²Ì¤¿¤·¤Æ·Ç¼¨ÈÄ¤µ¤¨¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Û¤É¿®ÍêÅÙ¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ê¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤Î¡ÖÆ¬¡×¾¡Éé¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£
¢¡Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÀÐÀîË¡ü¤¤¤·¤«¤ï¤æ¤¿¤«
20Âå¤«¤é¶¥ÇÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹Æ¡£¡Ö¥æ¥¿¥«¿Íµ¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¡¢ÉðË¤¬µ³¾è¤¹¤ë²á¾ê¿Íµ¤ÇÏ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÇÏ·ô½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢Ç¯´Ö²ó¼ýÎ¨100¡óÄ¶¤ËÀ®¸ù¡£°ÊÍè¡¢¡Ö1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¾¡Î¨¤Ï3³ä¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢»Ä¤ê7³ä¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¡¢¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×ÍýÏÀ¤ò¾§¤¨Â³¤±¤ë¡£