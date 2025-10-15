15日11時現在の日経平均株価は前日比442.40円（0.94％）高の4万7289.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1471、値下がりは115、変わらずは25と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を123.23円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が35.02円、ＴＤＫ <6762>が29.04円、イオン <8267>が17.73円、コナミＧ <9766>が15.15円と続く。



マイナス寄与度は15.86円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、良品計画 <7453>が7円、ファストリ <9983>が6.46円、ＫＤＤＩ <9433>が5.05円、アサヒ <2502>が3.23円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落はゴム製品、サービスの2業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、機械、証券・商品、電気機器、建設、電気・ガスと続いている。



※11時0分7秒時点



株探ニュース

