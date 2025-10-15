Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

通販で届いた荷物、邪魔になる段ボールは玄関で即開封して片付けたくないですか？

そんなシーンにも頼もしいミニナイフが「ScytheBlade」。たった8gしかない超小型サイズながら鎌のようなカーブ刃で切れ味は抜群なのが特長です。玄関でも邪魔にならないので、段ボールも封書もサッと開封できますよ。

もちろんアウトドアなどにも便利なので、筆者の体験レポートを参考にしてみてください。

持ち歩きたくなるサイズと質感

Photo: junior

「Scythe Blade」は鎌に着想を得たカーブ刃で切れ味を担保した超ミニサイズのナイフ。チタン製で雰囲気も良く、写真のように閉じた状態だとギミック感のあるキーホルダーにしか見えません。

Photo: junior

重さはたったの8gで、展開時の全長は約46mm。質感は高めで、小さいのにけっこうしっかりしているという印象でした。

つい毎日持ち歩きたくなるデザインですが、残念ながらここは日本。いくら小さいと言えども、目的外での刃物携帯は法令や条例でNGですのでグッと我慢しましょう。

Photo: junior

本体側面のダイヤルをくるっと回して刃をスムーズな出し入れが可能。開閉時にはカチッとロックがかかるので、うっかり刃が飛び出したり使っている途中に刃が動いたりする心配はなさそうでした。

小さいのにしっかり切れる

Photo: junior

カーブした刃先が引っかかるので、極小サイズの割にスムーズに切れるのに驚き。一般的なカッターに比べて滑りにくく、狙ったラインをスッと切り進められました。

刃も短いので中身を傷つけにくいのもいいですね。

Photo: junior

メモやノートなどの薄い紙もご覧のとおり。カーブ刃の特性が良く分かりました。フリーハンドでも大丈夫な切断にはもってこいですね。

Photo: junior

一般的なカッターだと力の入れ方が難しいパラコードも引き切りで簡単に切断完了。今回は試していませんが、ボタン電池のパッケージなども刃先を差し込んでスムーズに開けられるそうですよ。

サッと使える切れ味バツグンの「Scythe Blade」。玄関で届いた荷物をサッと開封したり、キャンプギアに入れても小さくて邪魔にならないので活躍シーンはいろいろありそうです。

常的な持ち歩きがNGなのは残念な限りですが、ぜひ便利な使い方を皆さんも探してみてください。

記事制作にあたり株式会社 RINOCOCOより製品貸与を受けております。