¾¾ÅçÁï¡¢¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¡¡¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¤ÎÅß¤Î¿·ºî¤òÃå¤³¤Ê¤¹¿·ºîÆ°²è¸ø³«
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î¾¾ÅçÁï¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¤ÎÅß¤Î¿·ºî¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿Æ°²è¡ÖÎø¤¹¤ë¡¢¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡¡´¨¤¤Ìë¤Ï°ì½ï¤Ë¡×ÊÔ¤¬15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¡ÄÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Î¾¾ÅçÁï
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ï¡¢timelesz¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFAM¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖHead Up¡×¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÅß¤Î¿·ºî¤òÃå¤¿¾¾Åç¤¬¡¢Éô²°¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¾ÀÜ¸ì¤ê¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åß¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¡¢¿·ºî¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ÏÆ±Æü¤è¤ê¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¡ÄÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Î¾¾ÅçÁï
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ï¡¢timelesz¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFAM¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖHead Up¡×¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÅß¤Î¿·ºî¤òÃå¤¿¾¾Åç¤¬¡¢Éô²°¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¾ÀÜ¸ì¤ê¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åß¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¡¢¿·ºî¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ÏÆ±Æü¤è¤ê¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£