JO1¡¦ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤¬³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡ÖÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡×¡¡ÄáË¼¼®²¸¤ËÂ³¤µÙ»ß¥á¥ó¥Ð¡¼2¿ÍÌÜ¤Ë
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡Ê25¡Ë¤¬15Æü¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ëLAPONE ENTERTAINMENT¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯7·î¡ÄÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÂçÊ¿¾ÍÀ¸
¡¡»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò½å¼é¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤ÆÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»ØÆ³¡¦¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡JO1¤Ï¡¢»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿Æ¦¸¶°ìÀ®¡¢Àî¿¬Ï¡¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡¢ÄáË¼¼®²¸¡¢Çò´äÎÜÉ±¡¢º´Æ£·Ê¸ê¡¢ÌÚÁ´æÆÌé¡¢²ÏÌî½ã´î¡¢¶â¾ëÊË³¤¡¢çÐÆá¾ë¾©¤Ë¤è¤ë11¿ÍÁÈ¡£2020Ç¯3·î4Æü¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPROTOSTAR¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£22Ç¯12·î31Æü¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡£25Ç¯4·î¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¿¤Ï¡¢2000Ç¯4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢8·î¤ËÅÒÇîºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÄáË¼¼®²¸¤â¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµÙ»ß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
