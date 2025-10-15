º£¼£¤Î¥Ô¥¢¥Î¶µ»Õ»¦³²¡¢¸Î°ÕÈÝÇ§¡¡¼¡½÷´Æ¶Ø¤â¡¢¾¾»³ÃÏºÛ
¡¡°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Ç2024Ç¯1·î¡¢¥Ô¥¢¥Î¶µ»ÕÉÚÅÄ¾®Àã¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê64¡Ë¡á¤ò»¦³²¤·¡¢ÉÚÅÄ¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¡Ê37¡Ë¤ò¼ÖÆâ¤Ë´Æ¶Ø¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»¦¿Í¤ä´Æ¶Ø¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦ºç¸¶ÀµÆ»Èï¹ð¡Ê35¡Ë¤Ï15Æü¡¢¾¾»³ÃÏºÛ¡ÊÅÏÊÕ°ì¾¼ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÉÚÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î»¦°Õ¤òÈÝÇ§¤·¤¿¡£¼¡½÷¤Î´Æ¶Øºá¤âÀ®Î©¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢Èï¹ð¤Ï¼¡½÷¤È¤Î¸òºÝ´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤«¤é¼¡½÷¤äÊì¤ÎÉÚÅÄ¤µ¤ó¤ËÅÜ¤ê¤òÊç¤é¤»¡¢ÊñÃú2ËÜ¤Ê¤É¶§´ï¤ò»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·ÉÚÅÄ¤µ¤óÂð¤òË¬¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡Öµ¢Âð¤·¤¿ÉÚÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¡¢»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ó¤òÊ£¿ô²óÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼¡½÷¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤ÏÃæ¤«¤é¥É¥¢¤ò³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¡¢Áë¤ò¥·¡¼¥È¤ÇÊ¤¤¤³°¤«¤é¸åÉôºÂÀÊ¤¬°ìÀÚ¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¡¢ÌµÍý¤ä¤êÏ¢¤ì²ó¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢ÊñÃú¤Ï¼¡½÷¤Î²ÈÂ²¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¡¢ÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¤À¤±¤À¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯1·î26Æü¸á¸å2»þ20Ê¬¡Á¸á¸å5»þ10Ê¬¤´¤í¡¢»ÔÆâ¤ÎÉÚÅÄ¤µ¤óÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¼ó¤òÊñÃú¤ÇÊ£¿ô²óÀÚ¤êÉÕ¤±¼º·ì»à¤µ¤»¤¿¡£