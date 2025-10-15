ロックバンド・ＬＩＮＤＢＥＲＧのボーカル、渡瀬マキが１５日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、今も悩まされている機能性発声障害について語った。

渡瀬は再結成した後の１８年に機能性発声障害を公表。声帯に異常はないが、声が詰まったり出しづらくなるなどの症状が起こる疾患。「今もそうなんですけど、ちょっと喉が詰まってくる。話そうとすると言葉が出てこなくなって。歌うどころか喋ることも家族内でできてなかったので、心も体もぶっ壊れちゃった感じ」だと説明した。

渡瀬は９７年にギターの平川達也と結婚。２児をもうけ「子どもと１２０％一緒にいたい」として０２年にバンドを解散。その後、育児が一段落した１４年に再結成したが、その４年後に機能性発声障害を公表した。

２年の休養を余儀なくされ、医師から「いつ治ります、と言ってもらえないので、先の見えないトンネルの中にいる感じ」だったというが、家族や仲間の励ましもあり活動再開。

今でも完治しておらず、歌唱中にも突然声が詰まって出なくなることがあるという。だがそんなときは「すかさず、ファンの人が大声でその部分を歌って助けてくれる」とファンの理解も大きな支えだと感謝していた。