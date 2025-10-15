安田大サーカス、クロちゃん（48）が、カンテレの情報番組「よ〜いドン！」と「とれたてっ」によるフェス「カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」（11月21〜24日、大阪・扇町公園ほか）に出演することが分かった。14日、同局が発表した。

お笑いコンビ、ロザンが出演する「よ〜いドン！」内のコーナー「ロザンのうんちくん」を、「うんちくんフェス」として23日のフェス内で開催。普段はロザン宇治原史規がクイズに答える趣旨だが、フェス内ではロザンがMCとなり、ゲストに出題。ゲストのクロちゃん、お見送り芸人しんいち、お笑いコンビ、女と男が会場のファンをスカウトし、ペアを組んでクイズに挑む。

クロちゃんは「僕が考える最高のふれあいは、アメリカナイズなのでハグ！会場に来てくれたファンとは、一緒にワワワワワァーってやりたい」と宣言。

クロちゃんに選ばれ、クイズ大会に参加したいと思っている好奇心旺盛な来場者に向け、「“白ちゃん”とか“赤ちゃん”とか、名前間違いで呼んでくれたら目に留まるかも。“白ちゃん”って言われたら、『色違い真逆』って返したりするしん。フェスにきたら、クロちゃんがメロメロにするしんからー。みんな来てだしんねー」と呼びかけていた。