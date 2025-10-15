国民民主党の玉木雄一郎代表が１５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。野党３党の党首会談にどう臨んでいくか語った。

立憲民主、日本維新の会、国民民主の野党３党は１５日に党首会談を行い、野党一本化となるか注目されている。玉木氏は「立憲、国民、維新の３党でまとまっても、確かに首班指名では高市（早苗）総裁に勝てますけど、いずれにせよ、過半数に満たない、少数与党ができる」という。

過半数の２３３人まで届かないことで、「２３３との隙間ですね。ここをどうやって埋めるか、埋めないと法律も予算も通らない。そこの構想をどう描いているか。確かに、内閣総理大臣にはなれますけど、過半数取らないと政権運営はできないので、そこのちょっと知恵はどうお考えなのか」と党首会談では政権運営について考えを方を聞きたいという。

また、「今回は衆議院だけの話をしてますけど、参議院はもっと厳しいんですよ。参議院は公明党乗せても過半数にいかないので、そこをどうお考えですか、そこに例えば共産党なのか、参政党さんを乗せるのかってことをお聞かせいただきたいのが１点」と玉木氏。

さらに憲法とエネルギー政策と安全保障という基本政策の一致が大事としており、「プラス３つの基本政策の考え方。今日、お答えいただけるということなので、そこが、どういうお考えなのか確認してまたいろいろ議論して行くと思います」と語った。