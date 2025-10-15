イタリアで、５０年以上も視覚障害者を装い、１００万ユーロ（１億７６００万円）もの障害者手当を受け取っていた男（７０）が起訴された。イタリアメディア「ヴィチェンツァ・トゥデー」が先日、報じた。

ヴェネト州のヴィチェンツァ県警察の財務警察は、公共支出に関する複雑な捜査を完了し、５０年以上にわたる国家に対する不正行為を摘発した。アルツィニャーノ地区に住む７０歳の男は、１９７２年から視覚障害者向けの給付金と補助金を受けており、１００万ユーロを超える金銭を不当に受け取ったとしてヴィチェンツァ送検に通報された。

この事件は、国立社会保障庁と国立労働災害保険庁の福祉受給者データと、金融警察が使用するデータベースを相互参照することで行われた。

２か月以上にわたる徹底的な監視と追跡捜査の結果、警察官らは男の視力に関する確固たる証拠を収集した。男は補助具を一切使用せずに、日常生活を送っている様子が撮影されていた。

半世紀以上も全く見えない視覚障害者と診断されてきた男は、剪定バサミや生垣バリカンを使って庭仕事をしたり、街の通りをすいすい歩いたり、市営市場で買い物をしたり、果物や野菜を慎重に選んで現金で支払ったりする様子が撮影された。

金融警察が収集した証拠と専門家報告書に基づき、ヴィチェンツァ検察庁は、男を国家に対する詐欺罪で起訴するよう命じた。同時に、金融警察は関係当局に対し、すべての福祉および社会保障給付の即時停止を通知した。