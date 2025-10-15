国際親善試合

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は14日、東京スタジアムで行われた国際親善試合でブラジル代表（同6位）と対戦し、3-2で勝利した。前半2失点と劣勢だったが、後半に一挙3得点で逆転。A代表では史上初の勝利となった。しかし試合後、サポーターと撮影した集合写真には、殊勲のMFが不在。気づいたネット上のファンからは「悲しい」「立役者の1人なのに…」などの声があがっていた。

歓喜に沸くゴール裏のサポーターたちをバックに記念写真を撮影した日本代表メンバー。決勝ゴールをあげた上田綺世や久保建英、堂安律らが笑顔で並ぶ中、後半途中投入ながら2アシストをあげ、ワールドカップで史上最多の5度の優勝を誇るサッカー王国撃破の立役者となった伊東純也の姿はなかった。

日本代表公式Xが集合写真を投稿すると、伊東不在に気づいたファンからは心配の声が相次いだ。

「伊東純也選手、最後走れてなかったし、円陣にいてなかったらから嫌な予感した」

「伊東いない、足大丈夫かな」

「1番の功労者である純也さんが最後の挨拶に出てこられなかったのが残念…」

「伊東純也はどこ行った？」

「最大の功労者の伊東純也がいないわ」

「大好きな久保建英選手と伊東純也選手の元気な姿が来月も観られますように」

「この写真の中に写ってて欲しかったよ 歴史的勝利の日だし、その立役者の1人なのに…」

「純也のゲーフラは映ってるのに肝心の純也さん本人がいないの悲しい」

「純也がいなくて悲しいし心配」

後半9分から途中投入された伊東は、後半17分に右サイドから絶妙クロスで中村の同点ゴールをアシスト。さらに後半26分には、コーナーキックから上田に合わせて決勝点を演出したが、時折右足を気にする姿も。一夜明けた15日に自身のインスタグラムで「少し怪我をしてしまいました。 なるべく早く戻れるように頑張ります！！」と明かしており、不在は負傷が理由だったようだ。



（THE ANSWER編集部）