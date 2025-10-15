10月4日の自民党総裁選で決選投票を制し、総裁に選出された高市早苗氏（64）。同月召集予定の臨時国会で行われる首相指名選挙で、高市氏が指名されれば、憲政史上初の女性首相誕生という快挙だ。

ただ、10月10日、26年にわたって続いた自公連立政権から公明党が離脱し、少数与党の自民党はさらに窮地に追い込まれることに。さらに、野党第一党・立憲民主党の安住淳幹事長（63）は首相指名選挙に向けて、候補者の一本化を野党各党に呼び掛け、自民への揺さぶりをかけるなど、政局は近年でも稀にみる波乱の展開を迎えている。

そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、投票権を持つ全国の18歳以上の男女1000人を対象に、次期首相に「なってほしい/なってほしくない」国政政党の党首について、アンケートを実施。本稿では「なってほしい」党首の上位3名を紹介する。

第3位は国民民主党の玉木雄一郎代表（56）。高市新体制の足元が揺らぐなか、立憲の安住氏が「野田代表にこだわらず、玉木代表も有力候補」という構えも見せるなど、玉木氏は首班指名に向けて野党間で“本命視”されている候補の一人でもある。

ただ、玉木氏本人は安全保障政策など、立憲とは「隔たりがある」と後ろ向きの姿勢。また、高市氏が総裁就任後、国民民主を念頭に連立拡大を模索する中でも、玉木氏は「ポストに一切関心がない。政策実現を中心に考えたい」（10月7日の連合定期大会）というスタンスだ。昨年の衆院選から国民民主は「手取りを増やす」とのスローガンを掲げるが、アンケートでは玉木氏の政策実現にフォーカスする姿勢に期待する声が多く見られた。

《一番まともなこと言ってると思うから》（30代女性）

《政策を実行して欲しい》（50代男性）

《比較的国民目線にありそうだから》（40代男性）

《手取りを増やしてくれそう》（40代男性）

第2位は立憲民主党・野田佳彦代表（68）。野田氏は民主党政権で最後の首相（’11年9月〜’12年12）を務め、’12年11月14日、安倍晋三元首相と繰り広げた党首討論では、「（11月）16日に解散します。やりましょう！」と異例の衆院解散を宣言。その選挙で民主党は敗れ、自民党に政権を明け渡すことになった。

ただ、野党党首で唯一の首相経験者でもあり、その実績に期待する声が多い。そのほか、野党第一党として「政権交代」のスタンスを一貫して崩しておらず、高市氏の総裁就任に際し、「中道ど真ん中でぶれずにいくことが、高市さん率いる自民党との違いになってくると思う。しっかりとぶれずに進めていきたい」と述べたように、左右にとらわれず幅広い層を取り込もうとする姿勢を評価する声が上がった。

《経験もあり一番信頼できる》（60代女性）

《自民党は下野すべきだから》（60代男性）

《中道だから》（60代男性）

《バランスが取れている》（50代女性）

そして、2人を圧倒的な票数で抑えて第1位に選ばれたのは自民党・高市早苗総裁だ。総裁選では昨年に続き決選投票に進み、’55年の自民党結党以来初の女性総裁の座を射止めた。世界的に見ても女性の政治参画が後れを取っていると指摘される日本で、高市氏が女性初の首相となって“ガラスの天井”を破れるのか、その動向が注目されている。

そんな高市氏は保守的な政治信条で知られるが、なかでもアンケートで期待が寄せられたのが「経済政策」。高市氏は「責任ある積極財政」路線を掲げており、状況によっては赤字国債の発行も容認する構えだ。総裁就任直後、日経平均株価が急騰したように、国主導の積極投資による景気浮揚を期待する声が多く上がっている。

ただ、高市氏が発足させた新執行部には、麻生太郎副総裁（85）、鈴木俊一幹事長（72）など“財政規律派”の顔ぶれも揃う。同じく財政規律派として「ラスボス」の異名も取った宮沢洋一税制調査会長（75）は退任したが、高市氏が政策実現に向けて、財政をめぐり立場の異なる党の面々を上手くまとめることができるか、リーダシップが問われている。

《初めての女性総理を見てみたいから》（30代女性）

《期待しています。女性初の首相。全てを変えて欲しい》（40代男性）

《経済政策運営への期待が高いから》（40代男性）

《積極財政を打ち出しているから》（50代男性）

混迷を極める政局で最後に笑う党首は一体――。