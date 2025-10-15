「昔は私たちに振付を教えてくれるダンスの先生は全員年上でした。私たちも若いので覚えも早いし、体力もあったから短時間で覚えられたんです。でも、今は先生が20代のことも。教えてくれる振付も『そんなに動く？』って感じで。昔は4〜5時間のリハーサルで1日で1曲覚えられたんですが、今は3日はかかるんです」

そう笑うのは、今年、結成30周年を迎えたダンスボーカルグループMAXのリーダー、NANAさん（49）。10月13日（月・祝）には地元・沖縄で30周年の記念ライブを開催。歌って激しく踊るパフォーマンスで観客を大いにわかせた。

NANAさんの芸能活動のスタートは、沖縄アクターズスクール。1992年、スクール生から選抜された「SUPER MONKEYS」の一員として、16歳のときに上京し、メンバーと共同生活を始めた。

「当時はまだ沖縄アクターズスクールから成功者は出ていませんでした。校長先生から『スクール全員の夢があなたたちにかかってる』と。スクール生の集合写真を玄関に貼って、『行ってきます』って手を合わせてから仕事に向かっていましたね」

■3曲目のヒットがなければMAXはなくなっていたかも

1995年、NANA、MINA（47）、LINA（48）、REINA（47）の4人でMAXを結成。だが、順風満帆なデビューとはいかなかった。

「2枚目のシングルまではあまり売れず、事務所から『次が売れなかったら終わり』って言われて……。それで3枚目の『TORA TORA TORA』がヒットしたんです。これがなかったら、MAXはなくなっていたかも（笑）。

でも、早くからテレビには出させてもらっていました。当時はまだミリオンセラーが続出していた“音楽バブル”の時代です。

レギュラー出演していた『THE夜もヒッパレ』（日本テレビ系）では、スタジオ内のテレビに映ってないところにお酒を飲むバーのセットがあって。大御所の方たちはそのバーでプロデューサーさんと一杯飲んで、休憩のときにはバニーガールの格好をした方が出演者にお水や昆布茶とかを渡していました。本当に豪華でしたね（笑）」

1997年には『Give me a Shake』がオリコンチャート1位を獲得。『NHK紅白歌合戦』にも初出場し、それから5年連続で出場を果たした。音楽業界で確固たる地位を築いたMAXだが、2002年に転機が訪れる。MINAさんが妊娠と結婚を理由に脱退することが発表されたのだ。

「メンバーの妊娠・結婚というのは初めてのことでした。しかも、私たちにも事務所からの報告で、美奈子（MINA）と何も相談できずに事が進んでしまって」

脱退前の最後の仕事の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）までの3カ月間は、互いに気まずい状況だったという。

「ミュージックステーション終わりにメンバーが一緒に車に乗って自宅まで送ってもらってたんです。でも美奈子は自宅まで行かずに、途中で降りて『じゃあね。元気でね。ありがとう』と言って別れて。そこから美奈子は連絡先も変えて音信不通に（笑）。当時はショックでしたが、美奈子も相当な覚悟だったんだと思います。

私たちも若くて、ちゃんと美奈子に『おめでとう』と言えなかった。結婚式にも、子供を見に行ったりもできてないんです。だから『あのとき、一つ一つをもっと一緒に喜びたかったな』というのを今になって思います」

■4人だけで会ってわだかまりが消えた

当時ほとんどの曲でリードボーカルだったMINAさんの脱退はグループにとって痛手だった。

「さらにショックだったのが『じゃあ、私たち3人で頑張って歌います！』って事務所に言ったんです。そしたら『ダメだ』って言われて。『うそでしょ？』って（笑）」

沖縄アクターズスクールの後輩であるAKIさん（44）を迎え、活動を再開することに。

「でも、AKIちゃんは自分で作詞や作曲をやっていきたいという思いがあったので……。そんなとき、美奈子が沖縄で芸能活動を再開したんです。ファンの人からも最初の4人が見たいという希望も感じていました。『まずは沖縄で1回4人で会ってみよう』って。それで会ってみたら、不思議とすっと昔の感じに戻れたんです」

2008年にMINAさんが復帰。6年のわだかまりを乗り越え、グループの在り方も変わった。

2011年にはREINAさんが、結婚・出産を機に脱退。その後、3人体制で発表した『Tacata』は、耳に残るリズムと歌詞が話題となり、YouTubeでは1カ月で100万回再生を超えるなど大きな話題となった。2017年にREINAさんが復帰。復帰を前提とした活動休止という柔軟なスタイルが確立した。

■「MAXがここにいるよ」息子がママをアピール

一方のNANAさんは2016年に結婚し、2019年に男児を出産。出産からわずか半年ほどで復帰したが、まったく体形が変わっていないように見える。

「ずっと抱っこで歩くことも、筋トレになっている感じです。それに子供ってすごい足も速いじゃないですか？ わーって走ったらすぐにダッシュで追いかけて毎日走って。育児しながら鍛えてます」

子供にとって、NANAさんは自慢の母親のようだ。

「『TORA TORA TORA』とかを歌うんです。しかも、人が多いところですごい大きい声で歌いだして『シィー！』ってなることも。急に私のマスクを外してきたりもします。『MAXがここにいるよ』みたいな感じかな。私がまわりに気づかれるのが、おもしろいみたいです（笑）」

今やメンバーの4人中3人がママとなったMAX。メンバーがスタジオに子供を連れてきて、託児所のような雰囲気になることも。それでも、活動の核が音楽であることはずっと変わらない。

「昨年、『Lovin Me』という曲を出したんですが、今の自分たちの気持ちを込めた歌詞なんです。いろんなところで歌うと、同世代の人が涙してくれるんですね。自分たちがこの年代で歌って踊っていくこと自体がメッセージになることをすごく感じています。

今はメンバー全員が60歳になるまで、還暦MAXを目指してます。私は来年50歳なんで意外と10年後なんですよね（笑）」

（取材・文：インタビューマン山下）

【PROFILE】

1968年、香川県生まれ。1992年、世界のナベアツ（現・桂三度）とジャリズム結成、2011年に解散。同年、オモロー山下に改名し、ピン活動するも2017年に芸人を引退しライターに転身。しかし2021年に芸人に復帰し現在は芸人、ライター、「山下本気うどん」プロデューサー、個人投資家、ファイナンシャルプランナーとして活動中。